Dinamani
வியத்நாம் படகு விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் - லாவாபாக்கெட்டுக்கு பதில் தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பால் விற்பனை செய்ய திட்டம்: ஆவின்தமிழ்நாட்டுக்கு ஜூலை 16 வரை வெப்ப அலை எச்சரிக்கை!கரூர் இனாம் நில விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலர் கலராக ரீல் சுத்துகிறார்கள்: அமைச்சர் ரமேஷ்24,050 அருகில் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 516 புள்ளிகள் சரிவு!!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!தில்லியில் சோனியா காந்தியை சந்தித்த வைகோ!
/
இந்தியா

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் கடும் அத்துமீறல்கள்: சா்வதேச நாடுகளுக்கு இந்தியா வலியுறுத்தல்

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் கடும் அத்துமீறல்களில் ஈடுபட்டுள்ளதற்காக முழுமையாக பொறுப்பேற்கச் செய்ய வேண்டும் என சா்வதேச நாடுகளுக்கு இந்தியா வலியுறுத்தல்

News image

பாகிஸ்தான்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 12:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் கடும் அத்துமீறல்களில் ஈடுபட்டுள்ளது; இதற்காக அந்நாட்டை முழுமையாக பொறுப்பேற்கச் செய்ய வேண்டும் என்று சா்வதேச நாடுகளுக்கு இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் விலைவாசி உயா்வு, நிா்வாகத்தின் அலட்சியம், அரசியல் பாகுபாடு, சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கொடுமைகள் உள்ளிட்டவற்றைக் கண்டித்து, கடந்த ஒரு மாதமாக மாபெரும் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன.

போராட்டக்காரா்கள் மீது காவல் துறையினரின் கடுமையான அடக்குமுறையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், இதில் பலா் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

இந்நிலையில், தில்லியில் செய்தியாளா்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பேட்டியளித்த வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடா்பாளா் ரண்தீா் ஜெய்ஸ்வாலிடம் மேற்கண்ட விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவா் அளித்த பதில் வருமாறு:

பாகிஸ்தான் வலுக்கட்டாயமாக ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள காஷ்மீா் பகுதியில் தற்போது நடந்துவரும் போராட்டங்கள், பல்லாண்டுகால திட்டமிடப்பட்ட சுரண்டல், அடிப்படை உரிமைமகள் மறுப்பு, நிா்வாக அடக்குமுறை ஆகியவற்றின் மோசமான விளைவுகளாகும்.

உள்ளூா் மக்களின் நியாயமான குறைகளைப் போக்குவதற்கு பதிலாக, உதவியற்ற நிலையில் உள்ள பெண்கள், குழந்தைகள் மீதான காவல் துறையின் அதீத ஒடுக்குமுறை, உணவு, மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாசிய பொருள்களின் விநியோகத்தைத் தடுத்தல், இணைய சேவையை முடக்குதல், நிராயுதபாணிகளான குடிமக்களுக்கு எதிராக அபாயகரமான ஆயுதங்களைப் பிரயோகித்தல் போன்ற மோசமான செயல்களில் பாகிஸ்தான் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, அங்கு உயிரிழப்புகளும் நேரிட்டுள்ளன.

இத்தகைய அத்துமீறல்கள், தவறான செயல்களுக்காக பாகிஸ்தானை சா்வதேச நாடுகள் முழுமையாக பொறுப்பேற்கச் செய்ய வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் எதிா்பாா்ப்பு என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராட்டம்: ஒருவா் பலி; பலா் காயம்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராட்டம்: ஒருவா் பலி; பலா் காயம்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் மோதல்களில் கொல்லப்படும் மக்கள்- மத்திய அமைச்சா் சஞ்சய் சேத்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் மோதல்களில் கொல்லப்படும் மக்கள்- மத்திய அமைச்சா் சஞ்சய் சேத்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போலீஸாரால் 20 போ் சுட்டுக் கொலை: சா்வதேச சமூகம் கண்டிக்க இந்தியா வலியுறுத்தல்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போலீஸாரால் 20 போ் சுட்டுக் கொலை: சா்வதேச சமூகம் கண்டிக்க இந்தியா வலியுறுத்தல்

இந்திய அகதிகளுக்கான பேரவை இடங்களின் ரத்துக்கு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராட்டம்: வன்முறையில் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் உயிரிழப்பு

இந்திய அகதிகளுக்கான பேரவை இடங்களின் ரத்துக்கு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் போராட்டம்: வன்முறையில் 20-க்கும் மேற்பட்டோா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK