"தடியடி அல்ல, பதில் வேண்டும்" - மத்திய அரசுக்கு கேஜரிவால் வேண்டுகோள்!

கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) இளைஞர்கள் மீது தடியடி நடத்த உத்தரவிடுவதற்குப் பதிலாக அவர்களின் குரலுக்குச் செவிசாய்க்குமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கேஜரிவால் மத்திய அரசிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி விலகக் கோரி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) கடந்த ஒரு மாதமாக ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில் ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து அமைதிப் பேரணி நடத்த சிஜேபி ஆதரவாளர்கள் முயன்றனர். இதனிடையே, பொதுப் பாதுகாப்புக் கருதி தில்லி முழுவதும் 163 தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், சிஜேபி போராட்டத்துக்கு காவல்துறையினர் அனுமதி மறுத்தனர்.
தடையை மீறி பேரணி செல்ல முயன்றவர்கள் மீது இன்று காலை தடியடி நடத்தப்பட்டது. சிலரை காவல்துறையினரும், மத்திய ஆயுதப் படையினரும் கைது செய்தனர்.
இதுதொடர்பாக கேஜரிவாலின் எக்ஸ் பதிவில்,
மத்திய அரசு தனது ஆணவத்தைக் கைவிட்டு, இளைஞர்களின் குரலுக்குச் செவிசாய்க்க வேண்டும். நாட்டின் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களும் ஜந்தர் மந்தரில் லட்சக்கணக்கில் கூடியுள்ளனர். அவர்களின் கோரிக்கைகளைக் கேட்பதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் மீது தடியடி நடத்த மத்திய அரசு உத்தரவிடுகிறது.
அந்தப் பகுதியில் இணையச் சேவையைத் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிச் செல்வதைத் தடுத்து நிறுத்துகிறீர்கள். இது சரியல்ல.
நீதி கேட்டு வீதிக்கு வந்துள்ள இவர்கள் நம் நாட்டின் பிள்ளைகள். இத்தகைய சூழலில் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்துகிறீர்கள். ஆணவத்தைக் கைவிட்டு அவர்களின் குரலுக்குச் செவிசாயுங்கள் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்.
பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் காணொலி செய்தி மூலம், போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கைகளுக்குச் செவிசாய்க்குமாறு மத்திய அரசிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
முன்னதாக, தில்லி சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அதிஷி, முன்னாள் துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியா மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சஞ்சய் சிங் உள்ளிட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர்கள், சிஜேபி போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் அதில் பங்கேற்றனர்.
AAP national convenor Arvind Kejriwal on Monday appealed to the Centre to "listen to the youth" instead of ordering a lathi charge against protesters as thousands tried to march to Parliament as part of the Cockroach Janta Party's (CJP) protest demanding Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation.
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