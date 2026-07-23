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இந்தியா

பேரணியில் நடந்த சம்பவங்களுக்கு பொறுப்பாளா்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும்: அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப்

தில்லியில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற பேரணி அமைதியான முறையில் நடைபெறவில்லை என்று பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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பா்வேஷ் சாஹிப்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 3:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற பேரணி அமைதியான முறையில் நடைபெறவில்லை என்று பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.

பேரணியின்போது ஏற்பட்ட வன்முறையால் ஏராளமான காவலா்களும் போராட்டக்காரா்களும் காயமடைந்த நிலையில், இதற்கு அதன் அமைப்பாளா்களே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் அவா் தெரிவித்தாா்.

ஜந்தா் மந்தரில் நடைபெறும் இந்தப் போராட்டத்தின் மையப்பகுதியாகத் திகழும் புது தில்லி பேரவைத் தொகுதியின் எம்எல்ஏ-வான அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங், போராட்டக்காரா்கள் விரைவு அதிரடிப்படை (ஆா்ஏஎஃப்) வீரா் ஒருவரைத் தாக்கிய சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்டு, மக்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரின் உயிரைப் பணயம் வைப்பதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினா் மீது குற்றஞ்சாட்டினாா்.

விரைவு அதிரடிப்படை வீரரை கும்பல் ஒன்று துரத்திச் சென்று தாக்கும் விடியோ காட்சியை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பகிா்ந்து அவா் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: போராட்டக்காரா்களில் ஒருவா் ஆா்ஏஎஃப் வீரரை உதைத்து கீழே தள்ளுகிறாா். அதைத் தொடா்ந்து அந்தக் கும்பல் அவரைச் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்குகிறது. இது அமைதியான போராட்டம் அல்ல; இது முழுமையான சட்டவிரோதச் செயல். மக்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரின் உயிரைப் பணயம் வைத்ததற்காக, இந்தப் போராட்டங்களை ஏற்பாடு செய்தவா்களும் அதற்கு ஆதரவளித்தவா்களும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் தெரிவித்துள்ளாா்.

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