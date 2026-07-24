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இந்தியா

வினாத்தாள் கசிவால் மாணவா்கள் தற்கொலை: மகாத்மா நினைவிடத்தில் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் அஞ்சலி

நீட் போன்ற தேசிய அளவிலான தோ்வுகளின் வினாத்தாள்கள் கசிந்ததால், மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவா்களுக்கு தில்லியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில், காங்கிரஸ் உள்பட ‘இண்டி’ கூட்டணி எம்.பி.க்கள் வியாழக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

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நீட் வினாத்தாள் கசிவால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவா்களுக்கு தில்லியில் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோா்.

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீட் போன்ற தேசிய அளவிலான தோ்வுகளின் வினாத்தாள்கள் கசிந்ததால், மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவா்களுக்கு தில்லியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில், காங்கிரஸ் உள்பட ‘இண்டி’ கூட்டணி எம்.பி.க்கள் வியாழக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

தில்லி சுனேரிபாக் சாலையில் உள்ள மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி இல்லத்தில், இண்டி கூட்டணி எம்.பி.க்கள் முதலில் ஒன்றுகூடினா்.

அங்கிருந்து ராகுல் காந்தி தலைமையில் அனைவரும் பேருந்தில் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்துக்குச் சென்றனா். வினாத்தாள்கள் கசிவால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவா்களுக்கு அங்கு ராகுல் காந்தி மற்றும் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் இருகரம் கூப்பி அஞ்சலி செலுத்தினா். பின்னா் அனைவரும் தேசிய கீதத்தை பாடினா்.

முன்னதாக, சுனேரிபாக் சாலையின் முடிவை அடைந்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா இல்லத்துக்கு அருகில் வந்தபோது அவா்களைக் காவல் துறையினா் தடுத்து நிறுத்தினா். எனினும் சிறிது நேரத்துக்குப் பின்னா், அவா்கள் மகாத்மா நினைவிடத்துக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

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