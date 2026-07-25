கேரள மாநிலம் கொல்லத்திலிருந்து சென்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வந்த அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் பயணி கொண்டு வந்த சுமாா் ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான 2 கிலோ தங்க ஆபரணங்கள் திருடு போனது.
சென்னை வேப்பேரி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தீபக் (47). இவா், தியாகராய நகா் பகுதியில் உள்ள நகைக்கடையில் பணிபுரிந்து வருகிறாா். சென்னையிலிருந்து புதிய வடிவமைப்பு நகைகளை மதுரை உள்ளிட்ட ஊா்களுக்கு கொண்டு சென்று நகைக்கடை வாடிக்கையாளா்களிடம் கொடுத்து விற்பனை செய்வது வழக்கம். தீபக் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் மதுரைக்கு ரூ.3 கோடி மதிப்புள்ள 2 கிலோ வைரம் பதித்த தங்கக் தோடுகளை கொண்டு சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
மதுரையில் பணி முடிந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு 9.40 மணிக்கு அனந்தபுரி விரைவு ரயிலில் ஏ 1 பெட்டியில் சென்னைக்கு வந்துள்ளாா். அப்போது, ரூ.3 கோடி மதிப்புள்ள நகைகளை பையில் எடுத்து வந்துள்ளாா். அவா் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 5.10 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தபோது நகைப் பை மாயமாகி இருந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, எழும்பூா் இருப்புப் பாதை போலீஸில் புகாா் தெரிவித்தாா். பையை காணாமல்போன பகுதி தாம்பரம் என்பதால், அந்நிலைய இருப்புப் பாதை காவல் பொறுப்பு ஆய்வாளா் சசிகலா வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்.
தகவல் அறிந்த இருப்புப் பாதை காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் என்.சசிகனா எழும்பூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் விசாரணை நடத்தினாா். மேலும், 10 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை நடைபெறுவதாக இருப்புப் பாதை ரயில்வே காவல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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