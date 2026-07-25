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இந்தியா

வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிரான காணொலி: பொதுமக்களுக்கு மோடி நன்றி

நீட் போன்ற தோ்வுகளின் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக, நள்ளிரவில் தான் வெளியிட்ட காணொலியைப் பாா்த்து நோ்மறையான யோசனைகளை தெரிவித்தவா்களுக்குப் பிரதமா் மோடி நன்றி தெரிவித்துள்ளாா்.

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நரேந்திர மோடி - கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 3:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீட் போன்ற தோ்வுகளின் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக, நள்ளிரவில் தான் வெளியிட்ட காணொலியைப் பாா்த்து நோ்மறையான யோசனைகளை தெரிவித்தவா்களுக்குப் பிரதமா் மோடி நன்றி தெரிவித்துள்ளாா்.

வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகள் கொண்ட சட்ட மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று பிரதமா் மோடி வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு சமூக ஊடகத்தில் காணொலி வெளியிட்டாா். அந்தக் காணொலி 24 மணி நேரத்தில் 30 கோடிக்கும் அதிகமான முறை பாா்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், ஒரே நாளில் அதிக முறை பாா்க்கப்பட்ட காணொலியாக, அது உலக சாதனை படைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதற்கு நன்றி தெரிவித்து பிரதமா் மோடி சமூக ஊடகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட காணொலியில், ‘நாட்டு மக்களுடன் காணொலி மூலம் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு பேச எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்தக் காணொலிக்கு எதிா்வினையாற்றி, நோ்மறையான யோசனைகளை தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றி’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

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