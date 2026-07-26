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இந்தியா

வாட்ஸ் ஆப்பில் பூமர்களை தடைசெய்ய வேண்டும்: சசி தரூர் மகன் கிண்டல்

வாட்ஸ் ஆப்பில் பூமர்களை தடைசெய்ய வேண்டும் என சசி தரூர் எம்.பி.யின் மகன் இஷான் தரூர் கூறியிருப்பது குறித்து...

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வாட்ஸ் ஆப்பில் பூமர்கள் தடை குறித்து... - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 5:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வாட்ஸ் ஆப்பில் பூமர்களை தடைசெய்ய வேண்டும் என சசி தரூர் எம்.பி.யின் மகன் இஷான் தரூர் கூறியுள்ளார்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் 15 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்கள் பயன்படுத்துவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டதைப்போல, இந்தியாவிலும் தடை விதிக்க வேண்டும் என ஸோஹோ இணை நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கூறினார்.

ஸ்ரீதர் வேம்புவின் இந்தக் கருத்தைக் குறிப்பிட்டு, காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூரின் மகன் இஷான் தரூர் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "குழந்தைகள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆனால், இந்தியா அதனைச் செய்வதற்கு முன்பாக, பூமர் தலைமுறையினர் வாட்ஸ் ஆப் பயன்படுத்துவதைத் தடைசெய்ய வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளார்.

இதனிடையே, தனது மகன் இஷான் தரூரின் எக்ஸ் பதிவுக்கு பதிலளித்து சசி தரூர் கூறியிருப்பதாவது, "அப்படியெனில், உன்னுடைய தலைமுறை உள்பட ஒவ்வொரு தலைமுறையும் பேபி பூமர்கள் தலைமுறைக்குள் அடங்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Ban Boomers On WhatsApp, Says Shashi Tharoor's Son Ishaan Tharoor

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