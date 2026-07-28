சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சா்வதேச துறையின் துணை அமைச்சா் சுன் ஹயானை இந்திய வெளியுறவுச் செயலா் விக்ரம் மிஸ்ரி சந்தித்தாா். முன்பு சீனாவுக்கான இந்தியத் தூதராக இருந்த விக்ரம் மிஸ்ரி, அந்நாட்டுக்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து இந்தியத் தூதரகம் வெளியிட்ட எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், ‘இந்திய வெளியுறவுச் செயலா் விக்ரம் மிஸ்ரி துணை அமைச்சா் சுன் ஹயானை திங்கள்கிழமை சந்தித்தாா். அப்போது இருநாட்டு மக்களிடையேயான நட்புறவு, கல்வி உள்பட பல்வேறு துறைகளில் இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து இருவரும் ஆலோசனை நடத்தினா்.
சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் 14-ஆவது தேசியக் குழுவின் பொதுச் செயலா் ஹாங் லியாங்கையும் விக்ரம் மிஸ்ரி சந்தித்தாா்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, பிலிப்பின்ஸ் தலைநகா் மணிலாவில் கடந்த வாரம் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆசியான் பிராந்திய கூட்டமைப்பின் 33-ஆவது வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்கள் மாநாட்டில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் மற்றும் சீன வெளியுறவு அமைச்சா் வாங் யீ ஆகியோா் சந்தித்துப் பேசினா். அதன் தொடா்ச்சியாக தற்போது விக்ரம் மிஸ்ரி சீனப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
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