மத்திய வெளியுறவுச் செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரியின் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு!

மத்திய வெளியுறவுச் செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரியின் பதவிக்காலம் மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய வெளியுறவுச் செயலரான 1989 ஆம் ஆண்டு ஐஎஃப்எஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த அதிகாரி விக்ரம் மிஸ்ரியின் பதவிக்காலம் வரும் ஜூலை 14 ஆம் தேதி நிறைவடையவுள்ளது.
இந்த நிலையில், மத்திய வெளியுறவு செயலராகப் பதவி வகித்து வரும் விக்ரம் மிஸ்ரியின் பதவிக்காலம் வரும் 2027 ஜூலை 14 ஆம் தேதி வரை அல்லது அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரையில் நீட்டிக்கப்படுவதாக, அமைச்சரவையின் நியமனக் குழு இன்று (ஜூலை 1) அறிவித்துள்ளது.
ரஷியா - உக்ரைன் போர், வளைகுடா நாடுகள் இடையே நிலவும் பதற்றமான சூழல் ஆகியவற்றுக்கு இடையே இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையை வழிநடத்துவதற்கு விக்ரம் மிஸ்ரியின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
முன்னதாக, இந்திய வெளியுறவுச் செயலராகக் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் பதவி வகித்து வரும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரி விக்ரம் மிஸ்ரி, பாகிஸ்தான், ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்க ஆகிய நாடுகளில் இந்திய பிரதிநிதியாகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
மேலும், மியான்மர் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் இந்தியத் தூதராகவும் அவர் பதவி வகித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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Summary
The tenure of Union Foreign Secretary Vikram Misri has been extended by another year.
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