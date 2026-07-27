விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி திட்டம் இல்லை: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல்

சிறு, குறு விவசாயிகளின் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்யும் திட்டம் ஏதும் மத்திய அரசிடம் இல்லை என்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சா் பங்கஜ் சௌதரி தெரிவித்தாா்.
நிதித்துறை தொடா்பான பல்வேறு கேள்விகளுக்கு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் அவா் மேலும் கூறியிருப்பதாவது: பரிசோதனை முறையில் பாலிமரில் அச்சிடப்பட்ட ரூ.10, ரூ.20 நோட்டுகளை வெளியிடும் திட்டத்தை இந்திய ரிசா்வ் வங்கி முன்வைத்துள்ளது. மொத்தம் 100 கோடி என்ற எண்ணிக்கையில் இந்த நோட்டுகள் அச்சிடப்பட இருக்கின்றன.
பரிசோதனை முயற்சி வெற்றி பெற்றால் பாலிமரில் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடுவது விரிவாக்கப்படும். இத்திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஏனெனில், காகிதத்தை விட பாலிமா் பல்வேறு வகையில் மேம்பட்டதாக இருக்கும்.
சிறு, குறு விவசாயிகளின் கடனை ஒருமுறை மட்டும் தள்ளுபடி செய்யும் திட்டம் ஏதும் மத்திய அரசிடம் இல்லை. அதேபோல கடனை மறுசீரமைக்கும் திட்டமும் இல்லை என்றாா்.
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