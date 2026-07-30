FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
Dinamani
செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு! சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் 3 பெண்கள் தற்கொலை முயற்சி! செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி! கைதாகிறாரா?பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஓய்வு!ஓய்வை அறிவித்தார் அஜிங்க்யா ரஹானே! அதிக மின்கட்டண புகாா்கள்: 3.70 லட்சம் மின் இணைப்புகளை மறு ஆய்வு செய்ய உத்தரவு பாலியல் குற்ற வழக்குகளை இரண்டு மாதங்களில் விசாரித்து முடிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவுஇ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தும் பிஎஸ் 3 வாகனங்களில் சில ரப்பா் பாகங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கும்: மத்திய அரசு விளக்கம் பயிா்க் காப்பீடு இழப்பீடு தொகை வழங்கலில் தாமதம் செய்யும் நிறுவனத்துக்கு 12% அபராதம் மன்மோகன் சிங்குக்கு எதிரான நிலக்கரி சுரங்க முறைகேடு வழக்கு முடித்துவைப்பு: குற்றமற்றவராக முறைப்படி விடுவிப்பு இந்தியாவில் 134.8 கோடி தொலைத்தொடா்பு வாடிக்கையாளா்கள்!
/
இந்தியா

நாட்டில் சரி பாதி முதல்வர்கள் மீது குற்ற வழக்குகள்! 3-ஆம் இடம் பிடித்த விஜய்! எதில் தெரியுமா?

நாட்டில் சரி பாதி முதல்வர்கள் மீது குற்ற வழக்குகள் இருப்பதும், சொத்து விவரத்தில் 3-ஆம் இடத்தில் முதல்வர் விஜய் இருப்பதும்..

News image

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - (கோப்புப் படம்)

Updated On :30 ஜூலை 2026, 1:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாட்டில் மொத்தமுள்ள முதல்வர்களில் 14 பேர் மீது குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. சொத்துப் பட்டியலில் முதல்வர் விஜய் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார்.

நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் 31 முதல்வர்களில் கிட்டத்தட்ட 45 சதவிகிதம் அதாவது 14 முதல்வர்கள் மீது குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக ஜனநாயக சீர்த்திருத்த அமைப்பு வெளியிட்ட தரவு மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.

இதில், 11 முதல்வர்கள் மீது, மிக மோசமான குற்ற வழக்குகள் அதாவது அதிகபட்சமாக 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் தண்டனை மற்றும் பிணையில்லாத கைது உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கான அடிப்படை இருப்பதாகவும் தாக்குதல் நடத்தியது, கடத்தல், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பிடத்தக்க தகவல் என்னவென்றால், இரண்டு மாநில முதல்வர்கள் மீது கொலை முயற்சி வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனவாம்.

அனைத்து முதல்வர்களின் சொத்து மதிப்பையும் கூட்டி, அதன் சராசரியைப் பார்த்தால் ஒரு முதல்வரின் சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ.118.07 கோடியாக உள்ளது. 31 மாநில முதல்வர்களின் சொத்து விவரங்களை ஆராய்ந்ததில், 4 முதல்வர்களுக்கு ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் சொத்து மதிப்பு உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

சொத்து விவரங்களில் கர்நாடக முதல்வர் டி. சிவக்குமார் ரூ.1,413 கோடியுடன் முதலிடத்திலும், ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ரூ.931 கோடி சொத்துடன் இரண்டாமிடத்திலும் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ரூ.648 கோடி சொத்துடன் மூன்றாம் இடத்திலும், அருணாச்சல முதல்வர் பீமா கண்டு ரூ.332 கோடியுடன் நான்காவது இடத்திலும் உள்ளனர்.

இதற்கு நேர்மாறாக, ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா ரூ.55.24 கோடி சொத்துடன் கடைசி இடத்தில் உள்ளார். மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி ரூ.85 லட்சம் சொத்துடனும், ராஜஸ்தான் முதல்வர் பஜன் லால் சர்மா ரூ.1,46 கோடி சொத்துடனும் கடைசி இடங்களைப் பிடித்திருக்கிறார்கள்.

நாட்டில் உள்ள மொத்தம் 31 முதல்வர்களில் தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மட்டுமே பெண் முதல்வராக உள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோயில்களில் கட்டண தரிசன முறை மாற்றப்படுமா? முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை

கோயில்களில் கட்டண தரிசன முறை மாற்றப்படுமா? முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை

இயற்கை எரிவாயு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!

இயற்கை எரிவாயு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!

தியாகிகள் நாள்! முதல்வர் விஜய் வீரவணக்கம்!

தியாகிகள் நாள்! முதல்வர் விஜய் வீரவணக்கம்!

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது!

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது!

விடியோக்கள்

2 கோடி கேட்டு நோட்டீஸ்,அதிர்ச்சி அடைந்த பெண் தொழிலாளி | GST NOTICE | Tirupathur | Woman daily-wager

2 கோடி கேட்டு நோட்டீஸ்,அதிர்ச்சி அடைந்த பெண் தொழிலாளி | GST NOTICE | Tirupathur | Woman daily-wager

அனுபவம் இல்லையா? அக்கறையில்லையா?: முதல்வரை விமர்சித்த ஆர்.பி. உதயகுமார் | ADMK | TVK

அனுபவம் இல்லையா? அக்கறையில்லையா?: முதல்வரை விமர்சித்த ஆர்.பி. உதயகுமார் | ADMK | TVK