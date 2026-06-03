கர்நாடகத்தின் புதிய அமைச்சரவையில் சித்தராமையா, கார்கேவின் மகன்கள்!

கர்நாடகத்தின் புதிய அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவின் மகன்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
கர்நாடகத்தில், முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா கடந்த மே 28 ஆம் தேதி பதவி விலகினார். இதையடுத்து, புதிய முதல்வராகத் டி.கே. சிவகுமார் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கர்நாடக ஆளுநர் மாளிகையில் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) மாலை நடைபெற்ற விழாவில் கர்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் மற்றும் துணை முதல்வராக ஜி. பரமேஸ்வரா ஆகியோர் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
இந்த நிலையில், முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் மற்றும் துணை முதல்வர் ஜி. பரமேஸ்வரா ஆகியோருடன் 12 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக்கொண்டது.
இதில், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் மகன் பிரியங்க் கார்கே மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவின் மகன் யதீந்திரா கார்கே ஆகியோரும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
இருப்பினும், அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுள்ள இருவருக்கும் ஒதுக்கப்படும் துறைகள் குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
Summary
The sons of Congress leader Kharge and former CM Siddaramaiah have found a place in Karnataka's new cabinet.
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