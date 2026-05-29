சித்தராமையா ராஜிநாமா ஏற்பு.. கர்நாடக அமைச்சரவையைக் கலைத்தார் ஆளுநர்!

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாவின் ராஜிநாமாவை ஏற்றுக்கொண்டு, அமைச்சரவையைக் கலைத்து ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கர்நாடகத் தலைவர்கர் பெங்களூருவில் உள்ள மக்கள் பவனில் இருந்து வெளியிட்டுள்ள அதிகாரபூர்வ தகவலின்படி, சித்தராமையா தலைமையிலான அமைச்சரவையை ஆளுநர் உடனடியாகக் கலைத்தார். இருப்பினும், அடுத்த அமைச்சரவை பதவியேற்கும் வரை சித்தராமையா முதல்வராகத் தொடர்வார் என்றும் ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார்.
Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot on Friday accepted the resignation of Chief Minister Siddaramaiah, a day after the latter submitted his resignation.
