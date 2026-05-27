Dinamani
பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்! அதிமுக இரு தரப்பு மனுக்கள் மீது நாளை முடிவு! பேரவைத் தலைவர் அதிமுகவிலிருந்த கருத்து வேறுபாடு நீங்கிவிட்டது! பதவி ஆசை இல்லை! எஸ்.பி. வேலுமணி தில்லியில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு வரவேற்பு!கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? குண்டர் தடுப்புச் சட்ட ரத்து வழக்கு! உயர் நீதிமன்றத்தில் காத்திருக்கும் முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண்!இணையும் அதிமுக: இபிஎஸ்ஸுடன் எஸ்.பி. வேலுமணி சந்திப்பு!பைஜுஸ் நிறுவனர் ரவீந்திரனுக்கு 6 மாதம் சிறைத் தண்டனை!பினராயி விஜயன் வீடு உள்பட 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!
/
இந்தியா

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு! - காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் தகவல்!

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு செய்துள்ளதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பேச்சு...

News image

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா - (கோப்புப் படம்) | ENS

Updated On :27 மே 2026, 7:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு செய்துள்ளதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆர்.வி. தேஷ்பாண்டே தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்து இரண்டரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், துணை முதல்வரான டி.கே. சிவக்குமார் முதல்வராகப் பதவி உயர்த்தப்படுவார் என அரசியல் வட்டாரங்களில் கருத்துகள் நிலவி வந்தன.

இதையடுத்து, முதல்வர் சித்தராமையா மற்றும் டி.கே. சிவக்குமார் ஆதரவாளர்கள் இடையே அடிக்கடி மோதல்கள் நடைபெற்றதுடன், தில்லியிலுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடத்துடன் இருவரும் பலமுறை ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், கர்நாடக சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ஆர்.வி. தேஷ்பாண்டே முதல்வர் சித்தராமையாவை அவரது வீட்டில் சந்தித்து உரையாடினார். மேலும், கர்நாடகத்தின் முக்கிய அமைச்சர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் முதல்வர் சித்தராமையாவை சந்தித்த வண்ணம் உள்ளனர்.

இந்தச் சந்திப்புக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஆர்.வி. தேஷ்பாண்டே, முதல்வர் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு செய்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி, அவர் கூறுகையில்

“முதல்வர் சித்தராமையா பதவியில் தொடர வேண்டுமென விரும்பும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அதுபற்றி அவரிடம் தெரிவித்தோம். ஆனால், கட்சியின் மேலிடத்துக்கு வாக்கு கொடுத்துவிட்டதாகவும், அதை மதிக்க வேண்டுமெனவும் அவர் எங்களிடம் கூறினார்” என்று ஆர்.வி. தேஷ்பாண்டே தெரிவித்துள்ளார்.

இருப்பினும், முதல்வர் சித்தராமையா பதவி விலகுவது குறித்தும், புதிய முதல்வர் யார் என்பது குறித்தும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தரப்பிலிருந்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை. ஆனால், கர்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவக்குமார் பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Senior Congress leader R.V. Deshpande has stated that Karnataka CM Siddaramaiah has decided to resign.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? கர்நாடக முதல்வராகும் டி.கே. சிவக்குமார்!

சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? கர்நாடக முதல்வராகும் டி.கே. சிவக்குமார்!

சித்தராமையா ராஜிநாமா செய்ய காங்கிரஸ் மேலிடம் அழுத்தம்?

சித்தராமையா ராஜிநாமா செய்ய காங்கிரஸ் மேலிடம் அழுத்தம்?

இந்த மலிவான அரசியல் வேண்டாம்: கே.என். நேருவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதில்!

இந்த மலிவான அரசியல் வேண்டாம்: கே.என். நேருவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதில்!

கர்நாடகத்தில் முதல்வர் மாற்றம்? “கட்சி மேலிடம் தீர்மானிக்கும்” - சித்தராமையா

கர்நாடகத்தில் முதல்வர் மாற்றம்? “கட்சி மேலிடம் தீர்மானிக்கும்” - சித்தராமையா

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK