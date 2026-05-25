இந்த மலிவான அரசியல் வேண்டாம்: கே.என். நேருவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதில்!

திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேருவுக்கு இந்த மலிவான அரசியல் வேண்டாம் என மாணிக்கம் தாகூர் பதில் அளித்திருப்பது குறித்து...

கே.என். நேரு - மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப்படம்

Updated On :25 மே 2026, 11:11 am IST

மேக்கேதாட்டு விவகராத்தில் தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய், தங்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் கர்நாடக அரசுக்கு அழுத்தமாகத் தெரிவிக்க வேண்டும் திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு அறிக்கை விட்டிருந்த நிலையில், இந்த மலிவான அரசியல் வேண்டாம் என காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் பதில் அளித்துள்ளார்.

மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டும் புதிய விரிவான திட்டத்தை மத்திய அரசிடம் வழங்கப் போவதாக கர்நாடக மாநில துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் சொல்லியதற்கு கடும் கண்டன் தெரிவித்த திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு, காவிரியின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டும் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்றும் டி.கே.சிவக்குமார் அவர்கள் சொல்லி இருப்பது அவரது ஆணவப் போக்கைக் காட்டுகிறது. தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்து விட்டது. பலவீனமான கூட்டணி அரசுதானே அமைந்துள்ளது என்ற எண்ணத்தில் சிவக்குமார் இப்படி பேசி இருப்பது போலத் தெரிகிறது. தங்களது காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆட்சியில் அங்கம் வகிப்பதால் எதிர்ப்பு இருக்காது என்று நினைத்து, துடுக்குடன் வார்த்தைகளை விட்டுள்ளார்.

மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டும் விஷயத்தில் கர்நாடக அரசு உறுதியாக இருப்பதாக சிவக்குமார் சொல்லி இருக்கிறார். காவிரி நதியில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்ட எங்கள் திமுக தலைவர் எந்தவிதத் தியாகம் செய்யவும் தயங்க மாட்டார்.

காவிரி உரிமைகளை நசுக்கும் விதமாக அமைந்துள்ள கர்நாடக மாநில துணை முதல்வரின் பேச்சுக்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் இப்போதாவது வாய் திறந்து கண்டிக்க வேண்டும்.

காவிரி விவகாரத்தில் ஒட்டுமொத்தத் தமிழ்நாடும், அனைத்து அரசியல் இயக்கங்களும் ஒரே குரலில் ஒலிக்கிறது - ஒரே உணர்வில் இயங்குகிறது என்பதை, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், தங்களுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் கர்நாடக அரசுக்கு அழுத்தமாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்; மேகதாதுவில் அணை கட்டும் அவர்களது முயற்சியை துவக்கத்திலேயே முறியடிக்க வேண்டும்.

இப்போதாவது - இதற்காகவாவது தமிழக முதல்வர் விஜய் வாய் திறந்து பேசுவாரா என மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள் என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், இந்த மலிவான அரசியல் வேண்டாம் என கே.என். நேருவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் பதில் அளித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது:

நேரு அவர்களுக்கு,

20 நாள்களுக்கு முன் நாங்கள் உங்களுடன் இருந்தபோது எந்த குற்றச்சாடடும் இல்லை. இன்று திடீரென காங்கிரஸை குறிவைக்கிறீர்கள் ..

இது மலிவான அரசியல்.

கர்நாடக தலைவர்கள் தங்கள் மக்களுக்காக போராடுகிறார்கள்...

தமிழ்நாடு காங்கிரஸும் தமிழக விவசாயிகளுக்காக எப்போதும் நிற்கும். போராடும். காவிரி உரிமையை காக்க என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வோம்.

தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் வாழபாடியார் மத்திய அமைச்சர் பதவியை துறந்த வரலாற்றை மறக்க வேண்டாம்.

இந்த மலிவான அரசியல் வேண்டாம் என மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.

தூண்டுதல் நிறைந்த கருத்துகள்...

ஏற்கனவே, காவிரி ஒரு அரசியல் ஆயுதம் அல்ல. அது தமிழ்நாட்டில் வாழும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் உயிர்நாடியாகும்.

தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் இல்லாமல் காவிரி ஆற்றின் மீது எந்த புதிய அணையும் கட்ட முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக கூறியுள்ளது.

இருந்தபோதிலும், கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தொடர்ந்து தூண்டுதல் நிறைந்த கருத்துகளை வெளியிட்டு, சட்ட உத்தரவுகளையும் கூட்டாட்சி கொள்கைகளையும் புறக்கணித்து வருகிறார் என மாணிக்கம் தாகூர் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தது.

We Don't Want This Cheap Politics: Manickam Tagore Responds to K.N. Nehru...

