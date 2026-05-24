காவிரி அரசியல் ஆயுதமல்ல: டி.கே. சிவக்குமாருக்கு மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்!

மேக்கேதாட்டு அணை கட்டும் புதிய விரிவான திட்டத்தை மத்திய அரசிடம் வழங்கப் போவதாக கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் பேசியதற்கு மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப் படம்

Updated On :24 மே 2026, 7:13 pm IST

மேக்கேதாட்டு அணை கட்டும் புதிய விரிவான திட்டத்தை மத்திய அரசிடம் வழங்கப் போவதாகவும் இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்றும் கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் பேசியிருந்தார்.

அவர் பேசியதற்கு தமிழகம் முழுவதுமுள்ள அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி மாணிக்கம் தாகூர் தனது சமூக வலைதளப் பதிவில், “கர்நாடக அரசின் மேகேதாட்டு அணை விரிவாக்க அறிக்கையை விரைவுபடுத்தி மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதலை பெற முயற்சிப்பது, தமிழ்நாட்டின் நீர்வழங்கல் உரிமைகளுக்கும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் நேரடியான தாக்குதலாகும்.

உச்சநீதிமன்றமும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமும் ஏற்கனவே தெளிவாக கூறியுள்ளன. தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் இல்லாமல் காவிரி ஆற்றின் மீது எந்த புதிய அணையும் கட்ட முடியாது. இருந்தபோதிலும், கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தொடர்ந்து தூண்டுதல் நிறைந்த கருத்துகளை வெளியிட்டு, சட்ட உத்தரவுகளையும் கூட்டாட்சி கொள்கைகளையும் புறக்கணித்து வருகிறார்.

மத்திய அரசு இந்த முன்மொழிவை உடனடியாக நிராகரிக்க வேண்டும். கர்நாடகத்தின் பாஜக அழுத்தம் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான பாகுபாடாக மாறக்கூடாது. தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் உரிமைகள் அரசியல் வசதிக்காக பலிகொடுக்கப்பட முடியாது. காவிரி ஒரு அரசியல் ஆயுதம் அல்ல. அது தமிழ்நாட்டில் வாழும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் உயிர்நாடியாகும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

The Cauvery is Not a Political Weapon Manickam Tagore Condemns DK Shivakumar

