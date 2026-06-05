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இந்தியா

மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பாஜக சாா்பில் 11 போ் போட்டி - 2 மத்திய அமைச்சா்களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு

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மாநிலங்களவை

Updated On :5 ஜூன் 2026, 4:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் போட்டியிடவுள்ள 11 வேட்பாளா்களின் பெயா் பட்டியலை பாஜக வியாழக்கிழமை வெளியிட்டது.

இந்தப் பட்டியலில் ராஜஸ்தானில் இருந்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரவ்நீத் சிங் பிட்டு மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜாா்ஜ் குரியன் ஆகிய 2 மத்திய அமைச்சா்களின் பெயா்கள் இடம்பெறவில்லை. இவா்கள் இருவரின் பதவிக்காலம் ஜூன் 21-ஆம் தேதி முடிவடையவுள்ள நிலையில், மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இவா்களுக்குப் பதிலாக பாஜக மூத்த தலைவா்களான தருண் சுக் (மத்திய பிரதேசம்), சதீஷ் பூனியா (ராஜஸ்தான்) ஆகியோா் வேட்பாளா்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனா். மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரியின் மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவிக்காலமும் வருகின்ற நவம்பா் மாதம் நிறைவடையுள்ளது.

இதுதவிர மத்திய இணையமைச்சரான ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா தில்லி பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டதால் மத்திய அமைச்சரவையில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது.

ஒடிஸாவில் பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியிலிருந்து விலகி அண்மையில் பாஜகவில் இணைந்த தேபாசிஷ் சமந்த்ராய்க்கு ஒடிஸாவில் போட்டியிட வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம், கா்நாடகம், அருணாசல், குஜராத், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரம் உள்ளிட்ட 10 மாநிலங்களில் காலியாகவுள்ள 24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு ஜூன் 18-ஆம் தேதி தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனுத் தாக்கல் ஜூன் 8-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இந்நிலையில், 5 மாநிலங்களுக்கான 11 மாநிலங்களவை இடங்களில் போட்டியிடும் 11 வேட்பாளா்களின் பெயா் பட்டியலை பாஜக வெளியிட்டது.

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