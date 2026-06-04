இது சித்தராமையா அமைச்சரவை; சிவகுமாருடையது அல்ல! - பாஜக

கர்நாடகத்தில் அமைந்திருப்பது சித்தராமையா அமைச்சரவை; சிவகுமாருடையது அல்ல என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் விஜயேந்திரா வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.
கர்நாடகத்தின் முதல்வராக இருந்த சித்த ராமையா காங்கிரஸ் மேலிட உத்தரவின் பேரில், அவர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ததையடுத்து, தற்போதைய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் நேற்று (ஜூன் 6) பதவியேற்றார். மேலும், அவருடன் 13 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர்.
இது குறித்து விஜயேந்திரா பேசியதாவது:
டி.கே. சிவகுமார் மாநில முதல்வாரனதன் மூலம் தனது நீண்ட நாள் கனவை நிறைவேற்றியுள்ளார். அமைச்சர்கள் பட்டியலைப் பார்க்கும்போது, இது சிவகுமாரின் அமைச்சரவை அல்ல; மாறாக முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவின் அமைச்சரவை என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது.
இந்த இரண்டு ஆண்டுகால ஆட்சியில் அனைவரையும் தன்பக்கம் அழைத்துச் செல்வதற்கான வேலைகளை சிவகுமார் செய்வார். அடுத்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கட்சியை ஆட்சிக்குக் கொண்டுவர பாஜக எப்போதும் தயாராக உள்ளது என்று கூறினார் விஜயேந்திரா.
இந்த நிலையில், அமைச்சரவையில் ஒரு பெண் கூட இடம்பெறாத விவகாரம் பேசுபொருள் ஆகியுள்ளது. இதையும் பாஜகவினர் விமர்சித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
BJP State President Vijayendra stated on Thursday that the cabinet in Karnataka is Siddaramaiah's, not Shivakumar's.
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