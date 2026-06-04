Dinamani
தவெக எம்எல்ஏ பல்லவியை அவமதிக்கவில்லை: மேயர் பிரியா விளக்கம்!கரப்பான்பூச்சி கட்சியின் பின்புலத்தில் நக்ஸல்கள்: பாஜககர்நாடக அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு இடமில்லையா? டி.கே. சிவகுமார் பதில்!தவெக ஆட்சியிலும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள்: பாஜகநீட்-2026 மறுதேர்வு வினாக்கள் கசிந்தனவா? சைபர் கிரைம் விசாரணைக்கு என்டிஏ உத்தரவுதிமுக தோல்விக்கு யார் காரணம்? முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி வேதனை!எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றும் எல் நினோ! ஜூன் - ஆகஸ்ட் வரை வெய்யில்தான்!
/
இந்தியா

இது சித்தராமையா அமைச்சரவை; சிவகுமாருடையது அல்ல! - பாஜக

கர்நாடகத்தில் அமைந்திருப்பது சித்தராமையா அமைச்சரவை; சிவகுமாருடையது அல்ல என்று பாஜக தெரிவித்தது பற்றி...

News image

பாஜக மாநிலத் தலைவர் விஜயேந்திரா - படம் - ஏஎன்ஐ

Updated On :4 ஜூன் 2026, 8:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடகத்தில் அமைந்திருப்பது சித்தராமையா அமைச்சரவை; சிவகுமாருடையது அல்ல என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் விஜயேந்திரா வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகத்தின் முதல்வராக இருந்த சித்த ராமையா காங்கிரஸ் மேலிட உத்தரவின் பேரில், அவர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ததையடுத்து, தற்போதைய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் நேற்று (ஜூன் 6) பதவியேற்றார். மேலும், அவருடன் 13 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர்.

இது குறித்து விஜயேந்திரா பேசியதாவது:

டி.கே. சிவகுமார் மாநில முதல்வாரனதன் மூலம் தனது நீண்ட நாள் கனவை நிறைவேற்றியுள்ளார். அமைச்சர்கள் பட்டியலைப் பார்க்கும்போது, ​​இது சிவகுமாரின் அமைச்சரவை அல்ல; மாறாக முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவின் அமைச்சரவை என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது.

இந்த இரண்டு ஆண்டுகால ஆட்சியில் அனைவரையும் தன்பக்கம் அழைத்துச் செல்வதற்கான வேலைகளை சிவகுமார் செய்வார். அடுத்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கட்சியை ஆட்சிக்குக் கொண்டுவர பாஜக எப்போதும் தயாராக உள்ளது என்று கூறினார் விஜயேந்திரா.

இந்த நிலையில், அமைச்சரவையில் ஒரு பெண் கூட இடம்பெறாத விவகாரம் பேசுபொருள் ஆகியுள்ளது. இதையும் பாஜகவினர் விமர்சித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

BJP State President Vijayendra stated on Thursday that the cabinet in Karnataka is Siddaramaiah's, not Shivakumar's.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ராகுல் காந்தியின் ரிமோட் கட்டுப்பாட்டில் டி.கே. சிவகுமாரின் அரசு! - பாஜக விமர்சனம்!

ராகுல் காந்தியின் ரிமோட் கட்டுப்பாட்டில் டி.கே. சிவகுமாரின் அரசு! - பாஜக விமர்சனம்!

கர்நாடக முதல்வராக பதவியேற்றார் டி. கே. சிவகுமார்! விழாவில் ராகுல், கார்கே பங்கேற்பு!

கர்நாடக முதல்வராக பதவியேற்றார் டி. கே. சிவகுமார்! விழாவில் ராகுல், கார்கே பங்கேற்பு!

சித்தராமையா காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற டி.கே. சிவக்குமார்!

சித்தராமையா காலில் விழுந்து ஆசி பெற்ற டி.கே. சிவக்குமார்!

சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? கர்நாடக முதல்வராகும் டி.கே. சிவக்குமார்!

சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? கர்நாடக முதல்வராகும் டி.கே. சிவக்குமார்!

விடியோக்கள்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இன்னொரு சின்னத்தில் போட்டியிடக் கூடாது! துரை வைகோ உறுதி! | MDMK | DMK

இன்னொரு சின்னத்தில் போட்டியிடக் கூடாது! துரை வைகோ உறுதி! | MDMK | DMK