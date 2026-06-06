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இந்தியா

உயா் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்பு காலி இடங்கள் விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மறு சீராய்வு மனு

உயா் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளில் காலியாக உள்ள தமிழக இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்குவதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சாா்பில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.

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Updated On :6 ஜூன் 2026, 2:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உயா் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளில் காலியாக உள்ள தமிழக இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்குவதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சாா்பில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.

இந்த விவகாரம் தொடா்பான வழக்கை தமிழக அரசு முறையாக கையாளவில்லை என எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியிருந்த நிலையில், அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அமைச்சா் அருண்ராஜ் வெளியிட்ட சமூக வலைதளப் பதிவு:

உயா் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை பொருத்தவரை தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் உள்ள 422 இடங்களில் 219 இடங்கள் நம் மாநில மருத்துவா்களுக்கும், மீதமுள்ள இடங்கள் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கும் வழங்கப்பட்டதாகும்.

கடந்த ஆண்டுகளில் கலந்தாய்வு முடிந்த பின்னா் மாநில ஒதுக்கீட்டில் நம் அரசு மருத்துவா்களைக் கொண்டு நிரப்ப முடியாத இடங்கள் அனைத்தும் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்கப்பட்டது என்பதை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவாரா?

அதன் பின்னா், கட் ஆப் மதிப்பெண் குறைக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடங்கள் கூட அகில இந்திய தகுதிப் பட்டியல் மூலம் நிரப்பப்பட்டதனால் தமிழ்நாட்டு அரசு மருத்துவா்கள் பெரிதும் பாதிப்படைந்தனா் என்பதையும் அவா் அறிவாரா?

2024-இல், 119 இடங்களும், 2025-இல் 145 இடங்களும் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்கப்பட்டன என்பது வரலாறு.

உதயநிதியின் உண்மைக்கு புறம்பான கூற்று: இந்த சூழலில், முதல்வா் விஜய்க்கு எதிா்க்கட்சித் தலைவா் எழுதிய கடிதத்தில் கடந்த ஆண்டில் நிரப்பப்படாமல் இருந்த 152 இடங்கள் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு செல்வதை அப்போதைய திமுக அரசு தடுத்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது உண்மைக்கு புறம்பான செய்தி.

ஆனால் நிகழாண்டு மாநில ஒதுக்கீட்டில் 151 இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருந்தபோதும், முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, அவற்றை சரண்டா் செய்ய மறுத்து, இது தொடா்பான உச்சநீதிமன்ற வழக்கில் உரிய முறையில் வாதங்களை முன் வைத்தது.

மத்திய அரசின் சாா்பாக ஆஜரான வழக்குரைஞா், கட் ஆப் விகிதத்தை குறைப்பது பற்றிய முடிவு பின்னா் எடுக்கப்படும் என்ற வாதத்தை வைத்தாா். அதனைத் தொடா்ந்து, உச்சநீதிமன்றம் தனது தீா்ப்பில் 151 இடங்களை சரண்டா் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மறுசீராய்வு மனு: நம் மாநில தொகுப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் அனைத்தும் தமிழ்நாட்டு மருத்துவா்கள் மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பதே அரசின் உறுதியான நிலைப்பாடு. எனவே உச்ச நீதிமன்றத் தீா்ப்பை எதிா்த்து, நம் மருத்துவா்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், மறுசீராய்வு மனுவை உடனடியாக கடந்த 4-ஆம் தேதி தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது என்று அந்த பதிவில் அமைச்சா் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.

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