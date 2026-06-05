Dinamani
பிரவீண் சக்ரவர்த்தி குறிப்பிட்ட தவெக கூட்டணியில் இல்லை! இந்திய கம்யூ. லஞ்சம், போதை இல்லா தமிழகம்! அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் 436 திட்டங்கள் முன்வைப்பு!ஜூன் 18ல் ஆளுநர் உரையுடன் தமிழக சட்டப்பேரவை கூடுகிறது!ரஜினி அழைத்தும் மறுப்பு தெரிவித்து பாஜகவில் இணைந்தேன்! அண்ணாமலைஅரசுப் பத்திரங்களில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு முழு வரி விலக்கு! மத்திய அரசு தாம்பரத்தில் சிக்னல் கோளாறு! நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்ட மின்சார ரயில்கள்! பாஜகவில் இருந்து விலகினார் அண்ணாமலை! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் முதல்வர் விஜய் மரியாதை! முதல்வா் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது! பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சூட்கேஸில் தலையில்லாத ஆண் சடலம்! உலகின் முதல் 4 நாடுகளில் இந்தியா! ரஷிய அதிபர்தரிசன டிக்கெட்டில் மோசடி, முறைகேடு புகாா்கள்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஆணையா்கள் இடமாற்றம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
இந்தியா

டி.கே. சிவகுமாருக்கு அடுத்த சவால்! கர்நாடகத்தில் துறை ஒதுக்கீட்டில் மூத்த அமைச்சர்கள் அதிருப்தி!

கர்நாடக அமைச்சரவையில் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளுக்கு மூத்த அமைச்சர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவது குறித்து...

News image

கர்நாடக அமைச்சர் முனியப்பா - முதல்வர் சிவகுமார் - அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி - ENS,PTI

Updated On :5 ஜூன் 2026, 4:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடகத்தின் புதிய அமைச்சரவையில் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறைகளுக்கு மூத்த அமைச்சர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவது பெரும் அதிர்வலைகளை உருவாக்கியுள்ளது.

கர்நாடகத்தின் புதிய முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் கடந்த புதன்கிழமை (ஜூன் 3) மாலை பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவருடன் 13 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையும் பதவியேற்றுக்கொண்டது.

முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தலைமையிலான கர்நாடகத்தின் புதிய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறைகள் குறித்த பட்டியல் கடந்த வியாழக்கிழமை (ஜூன் 4) வெளியானது.

அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களும் அமைச்சர்களுமான கே.ஹெச். முனியப்பா மற்றும் ராமலிங்க ரெட்டி தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

ஏற்கெனவே, துறை ஒதுக்கீட்டில் அதிருப்தி தெரிவித்த அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி இன்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா அமைச்சரவையில், உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விநியோகத்துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்த மூத்த தலைவர் முனியப்பாவுக்கு, டி.கே. சிவகுமாரின் அமைச்சரவையிலும் அதே துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், அமைச்சர் முனியப்பாவும் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறைக்கு அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், புதிய அமைச்சரவையில் இதுவரை ஒதுக்கப்படாத சமூக நலத்துறை அல்லது விவசாயத்துறை தனக்கு வழங்கப்பட வேண்டுமென அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுபற்றி, செய்தியாளர்களுடன் அவர் பேசியதாவது:

“துறைகள் முறையாக ஒதுக்கப்படவில்லை. பணிமூப்பு முறையாக இடம்பெறவில்லை. ராமலிங்க ரெட்டி இதுவரை 8 முறை வென்றுள்ளார். நான் 8 முறை வென்றுள்ளேன். இதை அவர்கள் கவனித்து துறைகள் ஒதுக்கியிருக்க வேண்டும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகத்தின் புதிய துணை முதல்வருக்கான போட்டியில் இடம்பெற்றிருந்த அமைச்சர் முனியப்பா இந்த விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதேபோல், மற்றொரு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரான கே.ஜே. ஜார்ஜுக்கு டி.கே. சிவகுமாரின் அமைச்சரவையில், எரிசக்தி மற்றும் சுற்றுலாத் துறை ஒதுக்கப்பட்டதால் அவரும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

senior Karnataka ministers expressed opposition regarding the portfolios allocated to them.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

துறை ஒதுக்கீட்டில் அதிருப்தி! கர்நாடகத்தில் பதவியேற்ற 2 நாளில் அமைச்சர் ராஜிநாமா!

துறை ஒதுக்கீட்டில் அதிருப்தி! கர்நாடகத்தில் பதவியேற்ற 2 நாளில் அமைச்சர் ராஜிநாமா!

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம்! தமிழ்நாட்டில் 30, 40 ஆண்டுகளாக எதிர்ப்புதான்: டி.கே. சிவகுமார்

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம்! தமிழ்நாட்டில் 30, 40 ஆண்டுகளாக எதிர்ப்புதான்: டி.கே. சிவகுமார்

கர்நாடக அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு இடமில்லையா? டி.கே. சிவகுமார் பதில்!

கர்நாடக அமைச்சரவையில் பெண்களுக்கு இடமில்லையா? டி.கே. சிவகுமார் பதில்!

கர்நாடக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் டி.கே. சிவகுமார்!

கர்நாடக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் டி.கே. சிவகுமார்!

விடியோக்கள்

பாஜகவில் இருந்து விலகியது ஏன்?அரசியல் இயக்கம் தொடங்குவது ஏன்? Annamalai விளக்கம்!

பாஜகவில் இருந்து விலகியது ஏன்?அரசியல் இயக்கம் தொடங்குவது ஏன்? Annamalai விளக்கம்!

கோட் போட்டு கோட்டை விட்டுட்டீங்களே! முதல்வர் விஜய்க்கு உதயநிதி பதிலடி! | Dinamani

கோட் போட்டு கோட்டை விட்டுட்டீங்களே! முதல்வர் விஜய்க்கு உதயநிதி பதிலடி! | Dinamani

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 7 முதல் 13 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 7 முதல் 13 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்