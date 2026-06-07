Dinamani
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது - பெ. சண்முகம்ஏஐ மூலம் தலைவர்கள் தவறாகச் சித்திரிப்பு: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்இசட் பிரிவு பாதுகாப்பைத் திருப்பி அளித்த அண்ணாமலை?ஜூன் 11-ல் ராகவா லாரன்ஸ் முக்கிய அறிவிப்பு!
/
இந்தியா

கோவாவில் இறந்து கிடந்த சிறுத்தைக்குட்டி: விசாரணைக்கு மாநில அரசு உத்தரவு

கோவாவில் இறந்த நிலையில் சிறுத்தைக்குட்டி கண்டெடுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணைக்கு மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :7 ஜூன் 2026, 11:45 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கோவாவில் இறந்த நிலையில் சிறுத்தைக்குட்டி கண்டெடுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணைக்கு மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவா மாநிலம், பல்யே கிராமத்தில் உள்ள பகத்வாடா பகுதியில் சனிக்கிழமை இரவு சிறுத்தைக்குட்டி இறந்து கிடப்பதை உள்ளூர்வாசிகள் சிலர் கண்டறிந்தனர்.

பின்னர் இதுகுறித்து அதிகாரிகளுக்கு அவர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் நிகழ்விடத்துக்கு விரைந்த வனத் துறையினர் சிறுத்தைக்குட்டி உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்தச் சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்துமாறு முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலர் கமல் தத்தாவிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாக வனத் துறை அமைச்சர் விஸ்வஜித் ரானே ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, மே 2ஆம் தேதி கோவாவின் குஷாவதி மாவட்டத்தில் உள்ள பகவான் மகாவீர் வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கு அருகே புலியின் அழுகிய சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

Summary

A leopard cub has been found dead in North Goa district, prompting the state government to order an inquiry into the matter.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

விசாரணைக்கு வந்த நடத்துநா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

விசாரணைக்கு வந்த நடத்துநா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

ரூ 40 லட்சம் மோசடி: கோவாவில் 2 பேரை கைது செய்த தில்லி போலீஸ்

ரூ 40 லட்சம் மோசடி: கோவாவில் 2 பேரை கைது செய்த தில்லி போலீஸ்

வாய்க்காலில் கிடந்த மூதாட்டி சடலம் மீட்பு

வாய்க்காலில் கிடந்த மூதாட்டி சடலம் மீட்பு

தண்டவாளத்தில் இறந்து கிடந்த இளைஞா்: போலீஸாா் விசாரணை

தண்டவாளத்தில் இறந்து கிடந்த இளைஞா்: போலீஸாா் விசாரணை

விடியோக்கள்

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!