Dinamani
சூடானில் டிரோன் தாக்குதல்களில் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!நாங்கள் பாகிஸ்தானியர்களை நம்புவதில்லை: இஸ்ரேல் தூதர்அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டட திட்ட அனுமதி: சிஎம்டிஏவுக்கு அதிகாரம் வழங்கியது!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர்.நகர்ப்புறத்தில் வேலை இல்லாதோர் எண்ணிக்கை குறைவு! 6.4 % ஆக குறைந்துள்ளதுசெப். 17 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம்!தென் தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!
/
இந்தியா

தில்லி விமான நிலையத்தில் வங்கதேச பிரதமரின் ஆலோசகருக்கு நோ்ந்த சம்பவம்: இந்திய துணைத் தூதருக்கு சம்மன்

புது தில்லி விமான நிலையத்தில் வங்கதேச பிரதமா் தாரிக் ரஹ்மானின் ஆலோசகா் இரண்டரை மணி நேரம் காத்திருந்து சொந்த நாடு திரும்பிய சம்பவம் சா்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதுகுறித்து இந்திய துணைத் தூதருக்கு சம்மன் அனுப்பி வங்கதேசம் மிகுந்த அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 3:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புது தில்லி விமான நிலையத்தில் வங்கதேச பிரதமா் தாரிக் ரஹ்மானின் ஆலோசகா் இரண்டரை மணி நேரம் காத்திருந்து சொந்த நாடு திரும்பிய சம்பவம் சா்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதுகுறித்து இந்திய துணைத் தூதருக்கு சம்மன் அனுப்பி வங்கதேசம் மிகுந்த அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய பெருங்கடலோர நாடுகள் கூட்டமைப்பின் மூத்த அதிகாரிகள் குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்க வங்கதேச பிரதமா் தாரிக் ரஹ்மானின் ஆலோசகா் சாஹேத் உா் ரஹ்மான் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை புது தில்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி விமான நிலையம் வந்தாா். அப்போது வழக்கமான பாதுகாப்பு சோதனையின்போது அவரின் பெயா் மறுஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டது. அத்துடன் விமான நிலையத்தில் இருந்த குடியேற்ற அதிகாரிகள் சாஹேத்திடம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி விசாரித்தனா். மேலும் விமான நிலையத்திலேயே அவா் சுமாா் இரண்டரை மணி நேரம் காக்க வைக்கப்பட்டாா். பின்னா் அவரை விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படுவதற்கு இந்திய அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்தனா். எனினும் இந்த சம்பவத்தால் அதிருப்தி அடைந்த சாஹேத், கூட்டத்தில் பங்கேற்பதை கைவிட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து மீண்டும் வங்கதேசம் திரும்பினாா் என்று அந்நாட்டு நாளிதழில் தகவல் வெளியானது.

சிறப்பு ராஜீய பாஸ்போா்டை வைத்திருக்காமல் சாா்க் விசாவுடன் சாதாரண வங்கதேச பாஸ்போா்ட்டை சாஹேத் வைத்திருந்ததால் இந்த தாமதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவம் தொடா்பாக வங்கதேச தலைநகா் டாக்காவில் இந்திய துணைத் தூதா் பவன் பதேயை திங்கள்கிழமை நேரில் வரவழைத்து வங்கதேசம் மிகுந்த அதிருப்தி தெரிவித்தது.

இந்த சம்பவம் துரதிருஷ்டவசமானது என்றும், இதுதொடா்பாக உரிய நடவடிக்கைகளை வங்கதேச அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் கலீலுா் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

தில்லி விமான நிலையத்தில் ரூ.2.43 கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சா பறிமுதல்: பயணி கைது

தில்லி விமான நிலையத்தில் ரூ.2.43 கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சா பறிமுதல்: பயணி கைது

சூறைக்காற்றுடன் மழை! தில்லி விமான நிலையத்தில் படிக்கட்டு மோதி 3 விமானங்கள் சேதம்: டிஜிசிஏ விசாரணை

சூறைக்காற்றுடன் மழை! தில்லி விமான நிலையத்தில் படிக்கட்டு மோதி 3 விமானங்கள் சேதம்: டிஜிசிஏ விசாரணை

தில்லி விமான நிலையத்தில் ரூ. 2.1 கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருள் பறிமுதல்

தில்லி விமான நிலையத்தில் ரூ. 2.1 கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருள் பறிமுதல்

அஸ்ஸாம் முதல்வா் கருத்து: இந்திய தூதருக்கு வங்கதேசம் சம்மன்!

அஸ்ஸாம் முதல்வா் கருத்து: இந்திய தூதருக்கு வங்கதேசம் சம்மன்!

விடியோக்கள்

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |