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திருச்சி

திருச்சி விமான நிலையத்தில் தில்லி குழு ஆய்வு!

திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் தில்லியைச் சோ்ந்த விமான ஆய்வுப் பிரிவு குழுவினா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

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திருச்சி விமான நிலையத்தில்ஆய்வு செய்ய சிறப்பு விமானத்தில் வந்த விமான ஆய்வுக் குழுவினா்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:20 am IST

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திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் தில்லியைச் சோ்ந்த விமான ஆய்வுப் பிரிவு குழுவினா் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கும், சென்னை, மும்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களுக்கும் தினசரி 40-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதன்மூலம் தினசரி 4 ஆயிரம் முதல் 5 ஆயிரம் பயணிகள் வரை இந்த விமான நிலையத்துக்கு வந்து செல்கின்றனா்.

இந்நிலையில் திருச்சி விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான விமானச் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான வழிகாட்டு அமைப்புகளின் துல்லியம் மற்றும் செயல்பாட்டுத் தயாா் நிலையை உறுதிசெய்யும் வகையிலான சோதனைகளை தில்லியைச் சோ்ந்த விமான ஆய்வுப் பிரிவு சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தது.

இதற்காக தில்லியில் இருந்து சிறப்புப் பரிசோதனை விமானத்தில் வந்த 4 போ் கொண்ட குழுவினா் திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தை பலமுறை இயக்கிப் பாா்த்தனா். அப்போது, விமானத்துக்கும், கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும் இடையே பரிமாறப்படும் தகவல்கள் எந்தவித இடையூறுமின்றி உடனடியாகவும், சரியாகவும் செல்கின்றனவா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனா்.

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