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இந்தியா

பினராயி விஜயன் மகள் அமலாக்கத் துறையில் ஆஜர்!

எக்ஸாலாஜிக் வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் பினராயி விஜயன் மகள் ஆஜரானது பற்றி..

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பாதுகாப்புப் பணியில் காவலர்கள் - ஐஏஎன்எஸ்

Updated On :17 ஜூன் 2026, 12:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிஎம்ஆர்எல்-எக்ஸாலாஜிக் வழக்குத் தொடர்பான விசாரணையில் பினராயி விஜயன் மகள் டி. வீணா கொச்சியில் உள்ள அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரானார்.

முன்னதாக ஜூன் 12-ஆம் தேதி ஆஜராகுமாறு வீணாவுக்கு அமலாக்கத் துறை சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக அன்றைய தினத்தில் ஆஜராக இயலாது என அவர் தெரிவித்தார். இந்த நிலையில், ஜூன் 17(இன்று) ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.

இதையடுத்து, இன்று காலை கொச்சியில் உள்ள அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் வீணா ஆஜராகியுள்ளார். வீணாவின் வருகையையொட்டி அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்துக்கு வெளியே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.

கேரளத்தில் (கொச்சின் மினரல்ஸ் மற்றும் ரூடைல் நிறுவனம் (சிஎம்ஆர்எல்) மற்றும் எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ் ஆகியவற்றுக்கும் இடையேயான சட்டவிரோதமான நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்த விசாரணையைத் தொடர அமலாக்கத் துறைக்குக் கேரள உயர்நீதிமன்றம் இம்மாதத் தொடக்கத்தில் அனுமதி அளித்தது.

அமலாக்கத் துறையின் விசாரணைக்கு அனுமதி அளித்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து சிஎம்ஆர்எல் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை, நீதிபதிகள் ஏ. ராஜா விஜயராகவன் மற்றும் கே.வி. ஜெயகுமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தள்ளுபடி செய்தது.

கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயனின் மகளுக்குச் சொந்தமான எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் சிஎம்ஆர்எல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான பணமோசடி மற்றும் முறையற்ற நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்படுகிறது.

Former Keralam Chief Minister Pinarayi Vijayan's daughter, T Veena, arrived at the Enforcement Directorate office in Kochi as she joined the the investigation into the CMRL-Exalogic case on Wednesday.

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