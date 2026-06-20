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இந்தியா

ஜோத்பூா்-சென்னைக்கு 5 நாள்கள் கோடைகால சிறப்பு ரயில்கள்

ஜோத்பூா்-சென்னை இடையே ஜூன் 27-ஆம் தேதி முதல் 5 நாள்கள் சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

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சிறப்பு ரயில்கள் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :20 ஜூன் 2026, 12:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜோத்பூா்-சென்னை இடையே ஜூன் 27-ஆம் தேதி முதல் 5 நாள்கள் சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: கோடைகால ரயில் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஜோத்பூரிலிருந்து வரும் 27, ஜூலை 4, 11, 18, 25 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 9.20 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 04815) 3-ஆவது நாளான வரும் 29, ஜூலை 6, 13, 20, 27 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை கடற்கரை நிலையத்தை வந்தடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து வரும் 30-ஆம் தேதி, ஜூலை 7, 14, 21, 28 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 5.15 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 04816) வரும் ஜூலை 2, 9, 16, 30 ஆகிய தேதிகளில் ஜோத்பூரை சென்றடையும்.

சிறப்பு ரயில்களில் 2 குளிா்சாதன வசதியுள்ள இரண்டடுக்குப் பெட்டிகள், 15 குளிா்சாதன வசதியுள்ள மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள், 2 சரக்கு மற்றும் பிரேக் வேன்ஆகியவை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சிறப்பு ரயில்கள் நாயுடுபேட்டை, கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கல், சிரலா, பாப்பட்லா, விஜயவாடா உள்ளிட்ட 30 நிலையங்களில் நின்று செல்லும். அவற்றுக்கான முன்பதிவு சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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