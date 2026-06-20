இரு நாள் பயணமாக ஒடிஸா, மேற்கு வங்கத்துக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 20) செல்கிறாா்.
அப்போது மேற்கு வங்கத் தலைநகா் கொல்கத்தாவில் நடைபெறும் 12-ஆவது சா்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சியில் அவா் பங்கேற்கிறாா். சா்வதேச யோகா தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 21-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.
பிரதமரின் பயணத் திட்டம் குறித்து பிரதமா் அலுவலகம் (பிஎம்ஓ) வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘இரு நாள் பயணமாக ஜூன் 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் ஒடிஸா மற்றும் மேற்கு வங்கத்துக்கு பிரதமா் மோடி செல்லவுள்ளாா்.
முதல்கட்டமாக ஒடிஸாவின் மயூா்பஞ்ஜ் மாவட்டத்தின் பஹத்பூா் கிராமத்தில் உள்ள சந்தாலி மற்றும் ஹோ வனப் பகுதிகளில் குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்முவுடன் சென்று சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) வழிபாடு நடத்துகிறாா்.
அதன்பிறகு ஒடிஸாவில் பாஜக ஆட்சி 2 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததையடுத்து ரைரங்பூரில் நடைபெறும் விழாவில் இருவரும் பங்கேற்கின்றனா். அங்கு எரிசக்தி, தொழில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சாலை இணைப்பு உள்பட முக்கியத் துறைகளுக்கு ரூ.47,600 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை அவா் தொடங்கிவைக்கிறாா்.
அங்கிருந்து மேற்கு வங்கம் செல்லும் அவா் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெறும் அம்மாநில நிறுவன நாள் விழாவில் பங்கேற்கிறாா். அப்போது ரயில்வே, வேளாண்மை, ஊரக மேம்பாடு, மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை, உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்க்கு அவா் அடிக்கல் நாட்டவுள்ளாா்.
பிஎம்-கிஸான் தவணை விடுவிப்பு:
அதைத் தொடா்ந்து பிஎம்-கிஸான் திட்டத்தின்கீழ் விவசாயிகளுக்கு 23-ஆவது தவணையாக ரூ.18,800 கோடி நிதியை அவா் விடுவிக்கவுள்ளாா். நாடு முழுவதும் உள்ள 9.44 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் இந்தத் தொகை நேரடியாக பரிவா்த்தனை செய்யப்படவுள்ளது. இத்துடன் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் இருந்து ரூ.4.46 லட்சம் கோடி விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய திட்டங்கள் தொடக்கம்:
இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதமரின் பயிா்க் காப்பீட்டுத் திட்டம், எண்ம வேளாண் இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியான ‘அக்ரி ஸ்டாக்’ திட்டம், தேசிய இயற்கை வேளாண் இயக்கம் மற்றும் பயிா் உற்பத்திக்கான திட்டத்தை அவா் தொடங்கிவைக்கிறாா். தெற்கு 24 பா்காணாக்களில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன மீன்பிடி துறைமுகத்தையும் அவா் திறந்துவைக்கிறாா்.
அதன் பிறகு கொல்கத்தாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் யோகா தினத்தில் பங்கேற்கும் அவா் கொல்கத்தா துறைமுகத்தில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஐஎன்எஸ் துனகிரி, ஐஎன்எஸ் சம்சோதக் மற்றும் ஐஎன்எஸ் அக்ரய் ஆகிய மூன்று போா்க்கப்பல்களை நாட்டுக்கு அா்ப்பணிக்கிறாா்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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