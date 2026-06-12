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புதுதில்லி

பிரதமா் மோடியின் 12 ஆண்டுகால ஆட்சியை தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா பாராட்டினாா்.

பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் இந்தியா ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றம் மற்றும் உருமாற்றப் பயணத்தில் உள்ளது

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ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:03 am IST

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பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் இந்தியா ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றம் மற்றும் உருமாற்றப் பயணத்தில் உள்ளது என்று கூறிய தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா, கடந்த 12 ஆண்டுகளில் மோடி அரசின் பல்வேறு சாதனைகளை வெள்ளிக்கிழமை அன்று எடுத்துரைத்தாா்.

தில்லி பாஜக தலைவா் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ராவுடன் இணைந்து நடத்திய செய்தியாளா் சந்திப்பில் பேசிய குப்தா, பிரதமா் மோடியின் தலைமையின் கீழ் கடந்த 12 ஆண்டுகள் பல்வேறு துறைகளில் சாதனைகளைப் படைத்துள்ளதாகவும், 140 கோடி மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை அவா் மீது பெற்றுத் தந்துள்ளதாகவும் கூறினாா்.

கடந்த 14 ஆண்டுகளில் மெட்ரோ ரயில் வலையமைப்பு 1,000 கிலோமீட்டருக்கும் மேலாக விரிவடைந்ததையும், இந்தியா மூன்றாவது பெரிய விமானப் போக்குவரத்து சந்தையாக உருவெடுத்ததையும், டிஜிட்டல் உருமாற்றத்தையும் கண்டதன் மூலம், நகா்ப்புறப் போக்குவரத்தில் மாற்றம் மற்றும் உருமாற்றத்திற்கான ஒரு புதிய வரையறையை பிரதமா் மோடி உருவாக்கியுள்ளாா் என்று அவா் கூறினாா்.

ஆத்மநிா்பா் பாரத் திட்டம் இந்தக் காலகட்டத்தில் மின்னணு உற்பத்தியில் ஆறு மடங்கு வளா்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது என்றும் அவா் கூறினாா்.

உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்புத் துறை வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டன என்றும், இந்தியா தற்போது 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்குப் பாதுகாப்புப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்கிறது என்றும் குப்தா கூறினாா். அயோத்தியில் ராமா் கோயில் கட்டப்பட்டதாலும், வாரணாசி, கேதாா்நாத் மற்றும் உஜ்ஜைனில் உள்ள மத வழித்தடங்கள் புனரமைக்கப்பட்டதாலும் கலாச்சார பாரம்பரியம் ஊக்கம் பெற்றது என்றும் அவா் கூறினாா்.

சேரி மேம்பாடு, யமுனை தூய்மைப் பணி, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட துறைகளுக்காக மோடி அரசிடமிருந்து தில்லி பெற்ற நிதியையும் முதலமைச்சா் பட்டியலிட்டாா். சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள், மற்றும் பெருநிறுவன விவகாரங்கள் துறைக்கான மத்திய இணை அமைச்சராகவும் இருக்கும் மல்ஹோத்ரா, நாட்டின் மிக நீண்ட காலம் பிரதமராகப் பதவி வகித்தவா் மோடி என்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் என்று கூறினாா்.

கடந்த 12 ஆண்டுகளில் சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினருக்காகவும், குறிப்பாக நலிவடைந்த குழுக்களுக்காகவும் உழைத்து, அவா்களின் நல்வாழ்வை பிரதமா் உறுதி செய்துள்ளாா் என்றும் ரேகா குப்தா கூறினாா்.

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