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இந்தியா

போராட்டத்தை இணைந்து முன்னெடுப்போம்- மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்துக்கு நன்றி தெரிவித்த ராகுல்!

தனக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக் கூறிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

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ராகுல் காந்தி / மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படங்கள்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 5:14 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தனக்குப் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக் கூறிய திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

அதில், அரசமைப்பு மற்றும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்தை காப்பதற்கான நமது கூட்டு உறுதிப்பாடு நம்மைத் தொடர்ந்து வழிநடத்தும். இது நமது ஜனநாயகத்தின் ஆன்மாவிற்கான போராட்டம், இதில் நாம் வெற்றி பெறும் வரை ஒன்றிணைந்து போராடுவோம். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள். நல்ல உடல்நலத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ வாழ்த்துகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதேபோல் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக் கூறிய கனிமொழிக்கும் ராகுல் காந்தி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Rahul Gandhi has thanked DMK leader M.K. Stalin for wishing him a happy birthday.

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