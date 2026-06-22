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இந்தியா

விமான நிலையத்தில் காத்திருந்தாரா பிரதமர் மோடி? யாருக்காக??

நீட் மாணவர்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக விமான நிலையத்தில் பிரதமர் மோடி காத்திருந்தது பற்றி..

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நரேந்திர மோடி - கோப்புப் படம்

Updated On :31 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சர்வதேச யோகா நாளில் பங்கேற்றுவிட்டு, கொல்கத்தாவிலிருந்து தில்லி விமான நிலையம் வந்த நிலையில், அவர் 45 நிமிடங்கள் வெளியே செல்லாமல் அங்கேயே காத்திருந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

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