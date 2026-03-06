ரஷிய எண்ணெய் வாங்க அனுமதி! அமெரிக்காவின் மிரட்டல் எவ்வளவு காலம் தொடரும்?

ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க அனுமதியளித்தது குறித்து பாஜக அரசுக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
ரஷியாவிடம் எண்ணெய் வாங்க அமெரிக்கா அனுமதியளித்ததைக் குறிப்பிட்டு, "புதினிடம் எண்ணெய் வாங்கலாம் என்று தில்லி நண்பரிடம் சொன்னதாக டிரம்ப் கூறுகிறார்.
அமெரிக்காவின் மிரட்டல் இன்னும் எவ்வளவு காலம் தொடரும்? என்று காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ரஷியாவிடம் எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகள் மீது வரிவிதிப்பதாக டிரம்ப் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறார்.
இதனிடையே, மத்திய கிழக்கில் போர்ப் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில்தான், எண்ணெய்த் தட்டுப்பாட்டைக் குறைக்கும்வகையில், ரஷியாவிடமிருந்து 30 நாள்களுக்க்கு மட்டும் எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதியளித்துள்ளது.
summary
Congress Leader Jairam Ramesh calls US waiver on Russian oil American blackmail
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!
ரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா மீண்டும் அதிக கச்சா எண்ணெய் வாங்க வாய்ப்பு
ரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா மீண்டும் அதிக கச்சா எண்ணெய் வாங்க வாய்ப்பு
மலிவான விலையில் கச்சா எண்ணெய் அளிக்கும் நாடுகளிடம் கொள்முதல் தொடரும்: நிலைக் குழுவிடம் மத்திய அரசு தகவல்!
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...