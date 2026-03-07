புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு 6 ஆண்டுகள் சிகிச்சை பெற்று குணடைந்த சத்தீஸ்கா் இளைஞா், மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) சாா்பில் நடத்தப்பட்ட குடிமைப் பணிகள் இறுதித் தோ்வில் 946-ஆவது தரவரிசையுடன் தகுதி பெற்றுள்ளாா்.
சத்தீஸ்கரின் மகாசமுந்த் மாவட்டம், பெல்துக்ரி என்ற கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயியின் மகன் சஞ்சய் தஹரியா (38) என்பவா்தான் அந்தச் சாதனைக்கு உரியவா்.
உள்ளூா் அரசுப் பள்ளியில் தனது கல்விப் பயணத்தைத் தொடங்கிய இவருக்கு, 5-ஆம் வகுப்புமுதல் ஜவஹா் நவோதயா வித்யாலய பள்ளியில் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. பின்னா், பட்டப் படிப்பை முடித்ததும், பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் (எஸ்பிஐ) இவருக்கு பணி வாய்ப்பு கிடைத்தது. மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் 2009 முதல் 2011 வரை பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் பணியாற்றிய சஞ்சய் தஹரியா, குடிமைப் பணிகள் தோ்வின் மீதான ஆா்வம் காரணமாக வங்கிப் பணியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, யுபிஎஸ்சி தோ்வுக்கு தன்னை தயாா்படுத்த தொடங்கினாா்.
இந்தச் சூழலில், 2012-ஆம் ஆண்டு இவருக்கு வாய்ப் பகுதியில் உமிழ்நீா் சுரப்பியில் புற்றுநோய் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அதற்காக, 6 ஆண்டுகள் தொடா் சிகிச்சையில் அவா் இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அதோடு, சிறிய அளவில் கண் பாா்வை பாதிப்பும் ஏற்பட்டது.
தொடா் உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட நிலையில், குடிமைப் பணிகள் தோ்வுக்கு தன்னை தொடா்ந்து இவா் தயாா்படுத்தி வந்தாா். இதற்கிடையே, சத்தீஸ்கரின் ராய்பூரில் ஒரு வங்கியிலும், பின்னா் மகாசமுந்த் தபால் நிலையத்திலும் அடுத்தடுத்து பணியாற்றி, அந்த இரு பணிகளையும் பின்னா் ராஜிநாமா செய்தாா்.
2022-ஆம் ஆண்டுமுதல் யுபிஎஸ்சி தோ்வில் பங்கேற்கத் தொடங்கினாா். தனது இலக்கை நோக்கி முழு அா்ப்பணிப்புடன் முயற்சித்த இவருக்கு தனது மூன்றாவது முயற்சியில் வெற்றி கிடைத்துள்ளது.
யுபிஎஸ்சி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட குடிமைப் பணிகளுக்கான இறுதித் தோ்வு முடிவில், சஞ்சய் தஹரியா 946-ஆவது தரவரிசையுடன் தகுதி பெற்றாா். இவருக்கு, மஹாசமுந்த் மாவட்ட ஆட்சியா் வினய் குமாா் லங்கே, மாவட்ட கல்வி அலுவலா் விஜய் குமாா் லஹரே ஆகியோா் பாராட்டு தெரிவித்தனா். ‘குடிமைப் பணி மூலம் நாட்டுக்கு சேவையாற்றுவேன்’ என்று சஞ்சய் தஹரியா நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
ஜம்மு-காஷ்மீா் பாா்வைக் குறைபாடு இளைஞா்... குழந்தைப் பருவத்தில் பள்ளியில் ஏற்பட்ட விபத்தில் கண் பாா்வையை இழந்த ஜம்மு-காஷ்மீரின் பந்திபோரா மாவட்டம் மன்ஸ்போரா பகுதியைச் சோ்ந்த தொழிலாளியின் மகனான இா்ஃபான் அகமது லோன், யுபிஎஸ்சி- குடிமைப் பணிகள் தோ்வில் 957-ஆவது தரவரிசையுடன் தகுதி பெற்றாா்.
உத்தரகண்ட் மாநிலம், டேராடூனில் உள்ள பாா்வைக் குறைபாடு உடையவா்களுக்கான பள்ளியில் பள்ளிப் படிப்பை முடித்த இவா், தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஹிந்து கல்லூரியில் இளநிலை பட்டப் படிப்பையும், ஜவாஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை அரசியல் அறிவியல் பட்டப் படிப்பையும் முடித்தாா்.
பின்னா், தொடா்ந்து போட்டித் தோ்வுகளுக்குத் தயாராகி வந்த இவா், பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கித் தோ்வில் தகுதி பெற்றாா். தற்போது, எல்ஐசி-யில் உதவி நிா்வாக அதிகாரியாகப் பணியாற்றிவரும் இவா், தொடா்ந்து குடிமைப் பணிகள் தோ்வுக்கும் தன்னை தயாா்படுத்தி வந்தாா். இந்த நிலையில், 2025-ஆம் ஆண்டு குடிமைப் பணிகள் இறுதித் தோ்வில் 957-ஆவது தரவரிசையுடன் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளாா்.
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட குடிமைப் பணிகளுக்கான இறுதித் தோ்வு முடிவுகளை மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டது. மொத்தம் 1,087 காலிப் பணியிடங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட இந்தத் தோ்வில் 958 போ் தகுதி பெற்றனா்.
டிரெண்டிங்
நாகா்கோவிலில் வளா்ச்சிப் பணிகள் தொடக்கம்
குடிமைப் பணிகள் தோ்வுக்கான இணையவழி விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பிக்க மேலும் 3 நாள்கள் அவகாசம்
குடிமைப் பணிகள் தோ்வு: இணையவழி விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பிக்க 3 நாள் அவகாசம் நீட்டிப்பு
ஆசிரியா் தகுதி தோ்வில் மாநில அளவில் 3-ஆம் இடம் பிடித்த அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா்
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...