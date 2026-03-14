Dinamani
விளம்பர வெறிக்கு சிறுவர்களா? வெட்கமாக இல்லையா? அண்ணாமலை கேள்வி! ஈரான் தாக்குதலில் 5 அமெரிக்க டேங்கர் விமானங்கள் சேதம்!தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை தொடங்கியது! வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி
/
இந்தியா

தேர்தல் அரசியலில் ஆர்வமில்லை! இந்திய கால்பந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன்!

தேர்தல் அரசியலில் ஆர்வமில்லை என பிரபல கால்பந்து வீரர் தெரிவித்தது குறித்து...

News image
ஐ. எம். விஜயன்- கோப்புப் படம்
Updated On :14 மார்ச் 2026, 6:41 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேர்தல் அரசியலில் ஆர்வமில்லை என பிரபல கால்பந்து வீரர் மற்றும் இந்திய கால்பந்து அணியின் முன்னள் கேப்டன் இனிவலப்பில் மணி விஜயன் இன்று தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விஜயன் “சுரேஷ் கோபி உள்பட பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் எத்தனையோ முறை என்னை அரசியலுக்கு அழைத்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக என் மனைவியும் என்னை அரசியலில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கின்றார். அண்மையில் பிரதமர் மோடி கேரளம் வந்தபோது அவரைச் சந்தித்தேன். அப்போதும் அரசியல் அழைப்பு வந்தது.

இருப்பினும் தேர்தல் அரசியலில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை. ஆனால், எந்தக்கட்சி மாநிலங்களவையில் இடம் கொடுத்தாலும் அதனை ஏற்றுக்கொள்வேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

கேரள மக்களிடையே விஜயன் பெரும் பிரபலமாக உள்ள நிலையில் அவர் கட்சியில் இடம் பெற்றால் அது அந்தக் கட்சிக்கு பலம் சேர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் அர்ஜுனா, பத்மஸ்ரீ போன்ற உயரிய விருதுகளைப் பெற்ற விஜயன் கால்பந்தில் மட்டுமல்லாமல் திமிரு, கொம்பன், கெத்து, பிகில் போன்ற படங்களில் நடித்ததன் மூலம் சிறந்த நடிகராகவும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

summary

Famous footballer and former captain of the Indian football team, Mani Vijayan, said today that he is not interested in electoral politics.

இணையத்தைக் கலக்கும் இன்ஸ்டா சிறுவர்களைச் சந்தித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

பிரதமா் மோடியின் திருச்சி வருகைக்குப்பின் தமிழக அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படும்: பாஜக

பெரியகுளம் டூ அறிவாலயம்! ஓபிஎஸ் கடந்துவந்த பாதை..

இனி யாருண்டு இதுபோல...

அரசியலில் உண்மையான வெற்றி மக்களுக்குச் சொந்தமானது: விஜேந்தா் குப்தா

வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு