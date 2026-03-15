ஃபாஸ்டேக் ஆண்டுக் கட்டணம் ரூ.3,000-இல் இருந்து ரூ.3,075-ஆக உயா்வு: ஏப்.1 முதல் அமல்!

Updated On :15 மார்ச் 2026, 8:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான ஃபாஸ்டேக் ஆண்டுக் கட்டணம் ரூ.3,000-இல் இருந்து ரூ.3,075-ஆக உயா்த்தப்படுவதாக இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (என்ஹெச்ஏஐ) ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.

இந்தப் புதிய கட்டணம் வரும் ஏப்.1-ஆம் தேதி முதல் அமலாகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணிக்கும் வாகனங்களின் நிதிச்சுமையை குறைக்கும் வகையில் ஃபாஸ்டேக் ஆண்டுக் கட்டண முறை கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இதில் மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றம் குறித்து என்ஹெச்ஏஐ வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘ 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான ஃபாஸ்டேக் ஆண்டுக் கட்டணம் ரூ.3,000-இல் இருந்து ரூ.3,075-ஆக உயா்த்தப்படுகிறது. தேசிய நெடுஞ்சாலை கட்டணம் (விலை நிா்ணயம் மற்றும் வசூல்) விதிகள், 2008-இன்படி திருத்தப்பட்ட கட்டணம் ஏப்.1-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய விரைவு சாலைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் 1,150 சுங்கச்சாவடிகள் வழியாக பயணிக்கும் வா்த்தகப் பயன்பாடில்லா வாகனங்கள் திருத்தப்பட்ட ஃபாஸ்டேக் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.

தற்போது இந்தியா முழுவதும் 56 லட்சம் தனியாா் வாகன உரிமையாளா்கள் ஃபாஸ்டேக் ஆண்டுக் கட்டண சேவையை பயன்படுத்துகின்றனா்.

சுங்கச்சாவடிகளை ஒவ்வொரு முறை கடக்கும்போதும் ஃபாஸ்டேக் கட்டணத்தைச் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக ஒரு ஆண்டுக்கு 200 சுங்கச்சாவடிகள் வழியாக பயணம் மேற்கொள்ள ஒரு முறை மட்டுமே செலுத்தக்கூடிய ஆண்டுக் கட்டணம் பயனாளா்களுக்கு எளிமையான பயண அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இதனால் இந்தக் கட்டண முறையை தோ்ந்தெடுப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.

ராஜ்மாா்க் யாத்ரா செயலி அல்லது என்ஹெச்ஏஐ வலைதளம் வாயிலாக வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஃபாஸ்டேக் மூலம் ஆண்டுக் கட்டணம் செலுத்திய 2 மணி நேரத்துக்குள்ளாகவே அது செயல்படத் தொடங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஃபாஸ்டேக் ஆண்டுக் கட்டணம் உயர்வு! ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்!

ஃபாஸ்டேக் ஆண்டுக் கட்டணம் உயர்வு! ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்!

சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப். 1 முதல் ஃபாஸ்டேக், யுபிஐ மட்டுமே அனுமதி

சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப். 1 முதல் ஃபாஸ்டேக், யுபிஐ மட்டுமே அனுமதி

ரூ. 46 கோடியில் 134 உழவர் சந்தைகள் புதுப்பிப்பு! 1,000 உழவர் நல சேவை மையங்கள்!

ரூ. 46 கோடியில் 134 உழவர் சந்தைகள் புதுப்பிப்பு! 1,000 உழவர் நல சேவை மையங்கள்!

நெல் ஜெயராமனின் பாரம்பரிய ரகங்கள்: 900 மெட்ரிக் டன் நெல் விதைகள் உற்பத்தி!

நெல் ஜெயராமனின் பாரம்பரிய ரகங்கள்: 900 மெட்ரிக் டன் நெல் விதைகள் உற்பத்தி!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
வீடியோக்கள்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

சுல்தான் பாடல் வெளியானது!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
வீடியோக்கள்

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு