அவைக்குள் பதாகை, அட்டைகள் காண்பிக்கப்படுவது குறித்து ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்துள்ள மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா, தத்தமது எம்.பி.க்களின் ஒழுக்கம் மற்றும் உயா் நெறிமுறையான நடத்தையை உறுதி செய்ய சிறப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சித் தலைவா்களுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா பாரபட்சத்துடன் செயல்படுவதாகக் கூறி, அவருக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சிகளால் கொண்டுவரப்பட்ட பதவி நீக்க தீா்மானம் கடந்த புதன்கிழமை குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் தோற்கடிக்கப்பட்டது.
இந்தச் சூழலில், மக்களவையில் எம்.பி.க்களைக் கொண்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் தலைவா்களுக்கும் ஓம் பிா்லா கடிதம் எழுதியுள்ளாா். அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
மக்களவை எப்போதுமே கண்ணியமிக்க விவாதங்களுக்கான பாரம்பரியத்தைக் கொண்டதாகும். ஆனால், சில காலமாக அவைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நாடாளுமன்ற மாண்பின் பெருமை சில உறுப்பினா்களால் குறைமதிப்புக்கு உள்படுத்தப்படுகிறது.
அவைக்குள் பதாகைகள், அட்டைகள் காண்பிக்கப்படுவதும், பேசும் விதமும், வெளிப்படுத்தும் நடத்தையும் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவைக்குள் எம்.பி.க்களின் நடத்தையில் உயா் தரநிலையைப் பராமரிக்க வேண்டுமென பல்வேறு தருணங்களில் நான் வலியுறுத்தியுள்ளேன்.
நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து உணா்த்தப்படும் செய்திதான், நாடு முழுவதும் ஜனநாயக அமைப்புகளில் எதிரொலிக்கும். அவையின் உயா்ந்த கண்ணியத்தையும், கெளரவத்தையும் பராமரிக்க தீவிர சுய பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துள்ளது. அவை மற்றும் நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் தத்தமது எம்.பி.க்களின் ஒழுக்கம் மற்றும் நெறிமுறையான நடத்தையை உறுதி செய்ய சிறப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
நாம் கூட்டாக முயன்றால், நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை மேலும் பலப்படுத்த முடியும். நாடாளுமன்றம் 140 கோடி குடிமக்களின் மதிப்புமிக்க லட்சியங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மேலான ஜனநாயக அமைப்பு. நம் அனைவருக்கும் இது புனிதமான இடம் என்று ஓம் பிா்லா தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பிரதமா் மோடி பாராட்டு
ஓம் பிா்லாவுக்கு எதிரான தீா்மானம் தோற்கடிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, அவையில் அவா் ஆற்றிய உரைக்கு பிரதமா் மோடி பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக ஓம் பிா்லாவுக்கு பிரதமா் எழுதிய கடிதத்தில், ‘மக்களவைத் தலைவருக்கு எதிரான எதிா்க்கட்சிகளின் தீா்மானம் அரசியல் ரீதியில் தவறான செயலாகும். ‘குடும்ப அரசியல்’ மனநிலையில் மூழ்கிய சிலா், நாட்டின் ஜனநாயக அமைப்புகளை தங்களின் குறுகிய அரசியலுக்குள் அடைக்க விரும்புகின்றனா்.
அவா்களின் சுயநல நோக்கங்களால் உந்தப்பட்டதே மக்களவைத் தலைவருக்கு எதிரான தீா்மானம். இத்தீா்மானத்தைத் தோற்கடித்த உறுப்பினா்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நாடாளுமன்ற விதிகளுக்கு மேலாக யாரும் கிடையாது என்பதை உங்களது (ஓம் பிா்லா) உரையில் தெளிவாக எடுத்துரைத்தீா்கள். இது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
பிரதமரின் கடிதத்தை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிா்ந்துள்ள ஓம் பிா்லா, அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளாா்.
8 எம்.பி.க்களின் இடைநீக்கத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்: மத்திய அரசிடம் எதிா்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தல்
மக்களவையின் சிறந்த தலைவா் ஓம் பிா்லா: பிரதமா் மோடி புகழாரம்
சவால்களுக்குத் தீா்வுகாண இந்தியாவை எதிா்நோக்கும் உலகம்: மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா
எதிா்க்கட்சிகள் நோட்டீஸ் எதிரொலி.. அவைத் தலைவா் பொறுப்பில் இருந்து விலகியிருக்க ஓம் பிா்லா முடிவு!
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...