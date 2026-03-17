உடல் எடை குறைப்பு சிகிச்சை: மேலும் 3 மருந்துகளுக்கு அனுமதி!

உடல் எடை குறைப்பு: 3 புதிய மருந்துகளுக்கு அனுமதி வழங்கல்!

Updated On :17 மார்ச் 2026, 1:38 pm

உடல் எடை குறைப்பு சிகிச்சையில் மேலும் 3 மருந்துகளைப் பயன்படுத்த மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பால் (சி.டி.எஸ்.சி.ஓ.) அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

‘ஆர்லிஸ்டாட் (Orlistat)’, ‘டிர்ஸெபாடைட் (Tirzepatide)’, ‘செமக்லூடைட் (Semaglutide)’ ஆகிய மூன்று மருந்துகளை மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்பேரில் மட்டும் பயன்படுத்தவும் அவற்றை சில்லறை வணிகத்தில் விற்கவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அனுபிரியா படேல் செவ்வாய்க்கிழமை(மார்ச் 17) தெரிவித்தார்.

மாநிலங்களவையில் இன்று கேள்வியொன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அவர் அளித்துள்ள பதிலில், ஆஸெம்பிக் (Ozempic) மற்றும் மௌஞ்ஜாரோ (Mounjaro) ஆகிய இரு மருந்துகளும் உடல் எடை குறைப்பு சிகிச்சையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஸ்டீராய்டுகளை மருத்துவப் பரிந்துரையின்றி தன்னிச்சையாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கவும் அவற்றின் பயன்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தவும் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

மேலும், ‘சிறப்பு மருத்துவ பயன்பாட்டுக்கான உணவு’ என்ற பிரிவின்கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஊட்டச்சத்து மருந்துகள் போன்றவற்றை விற்கும்போது, அந்தப் பொருள்களில் கண் பார்வைக்கு தெளிவாகத் தெரியும்படி ‘மருத்துவப் பரிந்துரையின்பேரில் மட்டுமே இதனைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது’ என்பதை பதிவிடுவதும் அவசியம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.

summary

Apex drug regulator CDSCO has approved three drugs -- Orlistat, Tirzepatide and Semaglutide -- for weight loss treatment in the country to be sold in retail on the prescription of a doctor, Minister of State for Health Anupriya Patel said on Tuesday.

டிரெண்டிங்

உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் சாலட்! எப்படி செய்வது?

டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வு: கைப்பேசி, மின்னணு சாதனங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது

உடல் எடையைக் குறைக்க இந்த 10 விஷயங்களைக் கடைப்பிடியுங்கள்!

அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் மருத்துவமனையில் அனுமதி

ஹேப்பி ராஜ் டிரைலர்!
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
