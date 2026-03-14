உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் சாலட்! எப்படி செய்வது?

உடல் எடையைக் குறைக்க உணவுக் கட்டுப்பாடும் உடற்பயிற்சியும் சம அளவில் முக்கியம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
இரண்டும் சேர்த்து செய்யும்போது உடல் எடை படிப்படியாகக் குறையும். அந்த வகையில் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த கலோரி குறைந்த உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். காலை அல்லது இரவுக்கு சாலட் மிகச்சிறந்த உணவாக இருக்கும் என்று பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
ஒரு ஊட்டச்சத்துமிக்க வெஜிடபிள் சாலட்டில் என்னென்ன இருக்க வேண்டும்?
சிறிதளவு வெங்காயம் மற்றும் தக்காளி, துருவிய கேரட் 1, வெள்ளரிக்காய் 1 - சிறிதாக நறுக்கியது, சிறிதளவு கொத்தமல்லி, உப்பு, எலுமிச்சை சாறு, மிளகு தூள்.
இத்துடன் பச்சைப்பயறு, வேர்க்கடலை, கொண்டைக்கடலை போன்ற ஏதேனும் ஒரு பயறு வகைகளை அவித்து சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
இறுதியாக தேவைப்படின் தயிர் சிறிதளவு சேர்த்து கலந்து 5 நிமிடம் வைத்துவிட்டு பின்னர் சாப்பிடுங்கள்.
இதேபோன்று உங்களுக்கு பிடித்த பழங்களை பொடியாக நறுக்கி சாலட்போல செய்து சாப்பிடலாம்.
இது வயிறு நிரம்பிய உணர்வைக் கொடுக்கும், ஊட்டச்சத்து மிகுந்தது, கலோரி குறைவானது என்பதால் உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும்.
டிரெண்டிங்
உடல் எடையைக் குறைக்க இந்த 10 விஷயங்களைக் கடைப்பிடியுங்கள்!
கிரீன் டீ நல்லதா? எவ்வளவு குடிக்கலாம்?
கிரீன் டீ குடிப்பது நல்லதா? 2 வாரங்கள் குடித்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா?
உடல் எடையைக் குறைக்க இந்த தண்ணீரைக் குடியுங்கள்!
வீடியோக்கள்
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...