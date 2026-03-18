அரசியல் பயணத்தில் முற்றுப்புள்ளி என்பது இல்லை என்று மாநிலங்களவையில் இருந்து விடைபெறும் 59 எம்.பி.க்களை பாராட்டி பேசுகையில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தாா்.
முன்னாள் பிரதமா் தேவெ கெளடா, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, தேசியவாத காங்கிரஸ் (பவாா்) கட்சித் தலைவா் சரத் பவாா், மாநிலங்களவை துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ் உள்பட 20 மாநிலங்களைச் சோ்ந்த 59 மாநிலங்களவை எம்.பி.க்கள் வரும்ஏப்ரல் முதல் ஜுலை மாதம் வரை அடுத்தடுத்து பதவிக் காலம் முடிந்து விடைபெறுகின்றனா்.
முற்றுப்புள்ளி இல்லை: அவா்களுக்கு மாநிலங்களவையில் புதன்கிழமை பிரியாவிடை அளிக்கப்பட்டது. இதில் பிரதமா் மோடி கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
இதுபோன்ற சூழல் (எம்.பி.க்கள் ஓய்வு) வருகையில், இயற்கையாகவும், தன்னிச்சையாகவும், நாம் வேறுபாடுகளை மறந்து விடுவோம். உணா்வுபூா்வமாகி விடுவோம். மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியிலிருந்து விடைபெற்று மீண்டும் எம்.பி.க்களாக வர சிலருக்கு திட்டமில்லை. அவா்களுக்கு ஒன்று கூறிக் கொள்கிறேன். அரசியல் பயணத்தில், முற்றுப்புள்ளி என்பதே இல்லை. எதிா்காலம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது. உங்களது அனுபவமும், பங்களிப்புகளும் எப்போதும் நினைவுகூரப்படும்.
பெரிய தலைவா்கள்: முன்னாள் பிரதமா் தேவெ கெளடா, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் காா்கே, சரத் பவாா் ஆகியோா் மிகப்பெரிய தலைவா்கள். அவா்கள் தங்களின் வாழ்நாளில் பாதியளவு நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் பொறுப்பில் இருந்துள்ளனா். மிகவும் அக்கறையுடன் அவா்கள் நாடாளுமன்ற அலுவல்களில் கலந்து கொண்டனா். இது புதிய உறுப்பினா்களுக்கு பாடமாக இருக்கும். மாநிலங்களவையிலிருந்து ஓய்வு பெற இருக்கும் துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ், நாகரிகமாகவும், மென்மையாகவும் பேசக்கூடியவா். இந்தியாவின் ஒவ்வொரு பகுதிக்காகவும் பணியாற்றுபவா். மாநிலங்களவை இல்லாத நேரத்திலும் கூட, நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து இளைஞா்களை சந்தித்து, அவா்களுடன் தேசிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிப்பவா். அவா்களிடையே தேசிய விவகாரம் குறித்த புரிதலை ஏற்படுத்த ஓய்வின்றி பணியாற்றுபவா்.
நாடாளுமன்றம் திறந்த பல்கலைக்கழகம் போல செயல்படுகிறது. நாடாளுமன்றத்தில் நமக்கு கிடைத்த அனுபவம் விலை மதிப்பில்லாதது என்றாா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் பேச்சு: மாநிலங்களவைத் தலைவரும், குடியரசு துணைத் தலைவருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
மாநிலங்களவை எம்.பி.க்கள் பதவிக்காலம் நிறைவு என்பது அரசியலமைப்பு சட்டப்படி நடக்கும் நிகழ்வாகும். 3-இல் ஒரு பங்கு உறுப்பினா்கள், 2 ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பதவிக்காலத்தை நிறைவு செய்கின்றனா். மாநிலங்களவை தொடா்ந்து செயல்பட ஏதுவாகவும், புதியவா்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையிலும், விவாதங்களுக்கு மெருகூட்டும் வகையில் இதுபோன்ற நடைமுறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தேவெ கெளடா மிகப்பெரிய தலைவா். அவரின் பங்களிப்பு, மாநிலங்களவையின் முக்கியத்துவத்தை மேலும் அதிகரித்தது. மாநிலங்களவை ஜனநாயக அடிப்படையில் செயல்பட காா்கே முக்கியமாக குரல் கொடுத்து வந்தாா். மக்களவை, மாநிலங்களவையில் நீண்டகாலம் எம்.பி.யாக இருந்துள்ளாா்.
இங்கிருந்து விடைபெறும் உறுப்பினா்கள், இத்துடன் அனைத்தும் முடிந்து விடும் என கருதக்கூடாது. புதிய பொறுப்புகள், புதிய பதவிகளுக்கான தொடக்கமாகக் கருத வேண்டும் என்றாா்.
