Dinamani
தொடரும் இழுபறி! பியூஷ் கோயல் வருகை ரத்து! இபிஎஸ் தில்லி பயணம்! திமுகவில் இணைந்தார் ரஞ்சனா நாச்சியார்! திராவிட உடன்பிறப்புகள்! முதல்வர் ஸ்டாலின் உகாதி வாழ்த்து! இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே அணு ஆயுத மோதல் அபாயம்: அமெரிக்க உளவுத்துறைதங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைவு!
/
இந்தியா

சீனாவுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதர்! யார் தெரியுமா?

சீனாவுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதர் நியமிக்கப்பட்டது குறித்து...

News image
விக்ரம் கே துரைசாமி- X - Image
Updated On :19 மார்ச் 2026, 7:28 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சீனாவுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதராக விக்ரம் கே. துரைசாமியை நியமித்துள்ளதாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 19) அறிவித்துள்ளது.

விக்ரம் கே. துரைசாமி தற்போது பிரிட்டனுக்கான இந்தியாவின் உயர் ஆணையராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் இந்திய வெளியுறவு சேவை அதிகாரியாகவும் பல நாடுகளின் தூதராகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார்.

வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, விரைவில் சீனாவுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதராக இவர் பொறுப்பேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சீனாவுக்கான தற்போதைய இந்தியத் தூதராக இருக்கும் பிரதீப் குமார் ராவத், 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

The Ministry of External Affairs announced on Thursday (March 19) that India has appointed Vikram K. Doraiswami as its next Ambassador to China.

பஹல்காம் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டவரின் மகளுக்கு அரசுப் பணி!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

தோ்தல் நடத்தை விதிகள்: கடுமையாக அமல்படுத்த உத்தரவு

அமெரிக்க துணைத் தூதராக மரியானா எல்.நெய்ஷுலா் பதவியேற்பு

தொலைக்காட்சி சேனல்களின் டிஆர்பி 4 வாரங்களுக்கு நிறுத்தம்! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு! ஏன்?

அரபு நாடுகளின் பகுதிகள் மீது இஸ்ரேலுக்கு உரிமை?

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு