சீனாவுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதர்! யார் தெரியுமா?

சீனாவுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதராக விக்ரம் கே. துரைசாமியை நியமித்துள்ளதாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 19) அறிவித்துள்ளது.
விக்ரம் கே. துரைசாமி தற்போது பிரிட்டனுக்கான இந்தியாவின் உயர் ஆணையராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் இந்திய வெளியுறவு சேவை அதிகாரியாகவும் பல நாடுகளின் தூதராகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார்.
வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, விரைவில் சீனாவுக்கான அடுத்த இந்தியத் தூதராக இவர் பொறுப்பேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சீனாவுக்கான தற்போதைய இந்தியத் தூதராக இருக்கும் பிரதீப் குமார் ராவத், 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
summary
The Ministry of External Affairs announced on Thursday (March 19) that India has appointed Vikram K. Doraiswami as its next Ambassador to China.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
