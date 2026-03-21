Dinamani
திருவனந்தபுரத்தில் கரமன ஜெயனை களமிறக்கும் பாஜக!

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் பற்றி..

பாஜக

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:57 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில் 11 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய மூன்றாம் கட்ட பட்டியலை பாஜக இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

கேரளம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதியை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் கடந்த வாரம் அறிவித்தது. கேரள மாநிலத்துக்கு ஏப்ரல் 23ல் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்துப் பேரவைத் தேர்தல்களிலும் பதிவாகும் வாக்குகள் மே 4-ஆம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன.

இந்த நிலையில், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அந்தந்த கட்சிகள் வெளியிட்டு வருகின்றன. அதன்படி, இன்று 11 வேட்பாளர்கள் கொண்ட புதிய பட்டியலைக் கேரள பாஜக வெளியிட்டுள்ளது.

சமீபத்திய வெளியிட்ட தேர்தல் பட்டியலின் மூலம், ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேர்தல்களுக்கு பாஜக இதுவரை மொத்தம் 97 வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது.

இன்று வெளியிட்ட பட்டியலில், திருவனந்தபுரம் தொகுதியில், கரமன ஜெயன் வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளது. எல்டிஎஃப் ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளராகப் போட்டியிடும் நடிகர் சுதீர் கரமணாவையும், கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி மற்றும் யுடிஎஃப் தலைவர் சி.பி. ஜானையும் எதிர்த்து கரமணா ஜெயன் போட்டியிடுகிறார்.

எல்டிஎஃப் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் ஜனதிபத்ய கேரள காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சூண்டனி ராஜு ஆதாரங்களை மாற்றியமைத்தது தொடர்பான வழக்கில் நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டு தண்டனை விதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தகுதியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள மற்றொரு முக்கிய நபர் தொழிலதிபர் எஸ். ராஜசேகரன் நாயர். இவர் நெய்யாற்றின்கரை தொகுதியிலிருந்து போட்டியிடுகிறார். 2021 பேரவைத் தேர்தலில் சிபிஎம் தலைவர் கே. அன்சலன் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ஆர். செல்வராஜ் ஆகியோர் போட்டியிட்ட நிலையில், இவர் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தார்.

இம்முறை, இவர் எம்எல்ஏ அன்சலன், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என். சக்தன் ஆகியோரை எதிர்த்துப் போட்டியிடுகிறார்.

பட்டியலினத்தவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சிராயின்கீழ் தொகுதியில் பி.எஸ். அனூப்பையும், சட்டயமங்கலம் தொகுதியில் ஆர்.எஸ். அருண் ராஜையும் பாஜக வேட்பாளர்களாக நிறுத்தியுள்ளது. அருண் ராஜ், காங்கிரஸில் தனக்கு வேட்பாளர் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பாஜகவில் இணைந்தார்.

ஆர்.ஜே.டி கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த டி. என். சுரேஷ், கோவளம் தொகுதியிலிருந்து போட்டியிடுகிறார். நடிகர் விவேக் கோபன், அருவிக்கரை தொகுதியிலிருந்து போட்டியிடுகிறார்.

காங்கிரஸின் கோட்டையாகத் திகழும் புதுப்பள்ளி தொகுதியில் ரவீந்திரநாத் வகத்தானம் போட்டியிடுகிறார். மேலும், பீருமேடு தொகுதியில் வி. ரதீஷையும், பட்டியலினத்தவருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட மாவலிக்கரை தொகுதியில் அஜிமோனையும், அடூர் தொகுதியில் பண்டலம் பிரதாபனையும், சாவரா தொகுதியில் கே.ஆர். ராஜேஷையும் பாஜக வேட்பாளர்களாக நிறுத்தியுள்ளது.

முக்கிய பாஜக தலைவர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர். மார்ச் 23 வேட்புமனுக்களைச் சமர்ப்பிக்க கடைசி தேதியாகும்.

Summary

The BJP has fielded the party's district president Karamana Jayan, in Thiruvananthapuram, as it released a fresh list of 11 candidates for the upcoming Assembly elections on Saturday.

