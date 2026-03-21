கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் 3ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ளது.

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:36 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

140 பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட கேரளத்துக்கு ஏப்.9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடக்கிறது. பதிவான வாக்குகள் மே 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றைய நாளே முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. வேட்புமனுத் தாக்கல் ஏற்கெனவே தொடங்கிவிட்டது.

இந்த நிலையில் பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் 11 பேர் அடங்கிய 3ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் திருவனந்தபுரம் தொகுதியில் கரமன ஜெயன் போட்டியிடுகிறார். புதுப்பள்ளியில் இருந்து ரவீந்திரநாத் வகதனம், சாவரத்திலிருந்து கே.ஆர்.ராஜேஷ், சடையமங்கலத்தில் இருந்து ஆர்.எஸ்.அருண்ராஜ், பீருமேடு தொகுதியில் வி.ரதீஷ் ஆகியோர் களமிறங்கவுள்ளனர்.

விவேக் கோபன் அருவிக்கர தொகுதியிலும், டிஎன் சுரேஷ் கோவளத்திலும், எஸ் ராஜசேகரன் நாயர் நெய்யாற்றின்கர தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர்.

மாவேலிக்கர தொகுதியில் அஜிமோனும், சிராயின்கீழ் தொகுதியில் பி.எஸ்.அனூப்பும், அடூர் தொகுதியில் பந்தளம் பிரதாபனும் போட்டியிடுகின்றனர்.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி பாஜக ஏற்கெனவே முதல்கட்டமாக 47 வேட்பாளர்களும், 2ஆம் கட்டமாக 39 வேட்பாளர்களும் அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

The BJP on Saturday released its third list of 11 candidates for the Kerala Assembly Polls, fielding Karamana Jayan from Thiruvananthapuram.

காங்கிரஸும், ராகுல் காந்தியும் பாஜகவின் 'பி-டீம்' - கேரள முதல்வர்

திருவனந்தபுரத்தில் கரமனா ஜெயனை களமிறக்கும் பாஜக: அடுத்தது என்ன?

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
