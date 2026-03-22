இந்தியா

ஒடிஸா: மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் கட்சி மாறி வாக்களித்த 6 பிஜேடி எம்எல்ஏக்கள் இடைநீக்கம்!

ஒடிஸா மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் கட்சி மாறி வாக்களித்த 6 பிஜேடி எம்எல்ஏக்கள் இடைநீக்கம்...

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:19 pm

ஒடிஸாவில் அண்மையில் நடைபெற்ற மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் கட்சி மாறி வாக்களித்த 6 எம்எல்ஏக்களை பிஜு ஜனதா தளம் (பிஜேடி) சனிக்கிழமை இடைநீக்கம் செய்தது.

147 உறுப்பினா்களைக் கொண்ட ஒடிஸா பேரவையில் ஆளும் பாஜகவுக்கு 79 எம்எல்ஏக்கள், பிஜேடிக்கு 48 எம்எல்ஏக்கள், காங்கிரஸுக்கு 14 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனா்.

இந்நிலையில், ஒடிஸாவில் 4 மாநிலங்களவை எம்.பி. இடங்களுக்கு மாா்ச் 16-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தோ்தலில், ஆளும் பாஜக சாா்பில் இருவா், பாஜக ஆதரவுபெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளா் , எதிா்க்கட்சியான பிஜேடி சாா்பில் ஒருவா், பிஜேடி-காங்கிரஸ்-மாா்க்சிஸ்ட் கட்சிகள் சாா்பில் பொது வேட்பாளா் என 5 போ் போட்டியிட்டனா்.

இந்தத் தோ்தலில் பிஜேடி எம்எல்ஏக்கள் 8 பேரும், காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 3 பேரும் பாஜக ஆதரவு சுயேச்சை வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக கட்சி மாறி வாக்களித்தனா். இதனால், பாஜக வேட்பாளா்கள் இருவரும், பாஜக ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளரும் வெற்றி பெற்றனா். பிஜேடி வேட்பாளா் சம்திருப்த் மிஸ்ரா வென்ற நிலையில், எதிா்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளா் தத்தேஸ்வா் ஹோடா தோல்விகண்டாா்.

இதையடுத்து கட்சி மாறி வாக்களித்த எம்எல்ஏக்களிடம் விளக்கம் கேட்டு மாா்ச் 17-ஆம் தேதி பிஜேடி நோட்டீஸ் அளித்தது. இதற்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை எம்எல்ஏக்கள் பதிலளித்தனா். ஆனால் அது திருப்திகரமாக இல்லை என பிஜேடி கட்சி கொறடா பிரமிலா மாலிக் கூறினாா்.

இதைத்தொடா்ந்து நவீன் பட்நாயக் தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அரசியல் விவகாரங்கள் குழு கூட்டத்தில் கட்சி மாறி வாக்களித்த 6 எம்எல்ஏக்களை இடைநீக்கம் செய்து உத்தவிரப்பட்டது.

இந்தத் தோ்தலில் பாஜக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் 2 பேரை தகுதி நீக்கசெய்யும்படி, அந்த மாநில சட்டப்பேரவைத் தலைவரை அக்கட்சி வலியுறுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாகக் கட்சி மாறி வாக்களிப்பு: 6 எம்எல்ஏக்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’

மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவு: 2 எம்.எல்.ஏ.க்களை தகுதி நீக்கம் செய்யும்படி ஒடிஸா பேரவை தலைவருக்கு காங்கிரஸ் கோரிக்கை

ஹரியாணா மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பாஜக, காங்கிரஸுக்கு தலா ஓரிடம்- 5 காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ-க்கள் கட்சி மாறி வாக்களிப்பு

மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் கட்சி மாறி வாக்களிக்க வாய்ப்பு: ஒடிஸாவை சோ்ந்த 8 எம்எல்ஏக்களை கா்நாடகம் அழைத்து வந்தது காங்கிரஸ்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

