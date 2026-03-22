கேரளம்: பாஜக தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் ரூ. 93 கோடி சொத்துடன் வேட்புமனு!
கேரளம் பேரவைத் தேர்தலில் நேமம் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
ராஜீவ் சந்திரசேகர்
கோப்புப் படம்
கேரளம் பேரவைத் தேர்தலில் நேமம் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
கேரளத்தில் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதியில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலையொட்டி, கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தும் வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேமம் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகரும் சனிக்கிழமையில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இதே தொகுதியில் ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளரும் மாநில கல்வி அமைச்சருமான வி. சிவங்குட்டி மற்றும் காங்கிரஸ் சார்பாக கே.எஸ். சபரிநாதனும் போட்டியிடுகின்றனர்.
ராஜீவ் சந்திரசேகர் அளித்த வேட்புமனுவுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தின்படி, அவருக்கு அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ. 93 கோடிக்கும் அதிகம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராஜீவ் சந்திரசேகரின் அசையும் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 78 கோடி என்றும், அவரின் மனைவியின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 18.10 கோடி என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவற்றில், கையிருப்புப் பணம், வங்கிகள், வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள வைப்புத்தொகைகள், பத்திரங்கள், கடன் பத்திரங்கள், பங்குகள் மற்றும் பிற முதலீடுகள் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், அவரது அசையா சொத்துகளின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 15.07 கோடி.
அதுமட்டுமின்றி, ராஜீவ் சந்திரசேகருக்கு சுமார் ரூ. 107 கோடி அளவிலான கடன் பொறுப்புகளும், அவரது மனைவிக்கு சுமார் ரூ. 1.62 கடனும் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
2024 - 25 ஆம் ஆண்டுக்கான வருமான வரிக் கணக்கின்படி, அவரின் மொத்த வருமானம் ரூ. 92,91,633 என்றும், அவரது மனைவியின் மொத்த வருமானம் ரூ. 60,50,168 என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
2023-ல் களமசேரியில் ஏற்பட்ட குண்டுவெடிப்புடன் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு தொடர்பிருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டதற்காக சந்திரசேகர் மீது இரு குற்றவியல் வழக்குகள் பதியப்பட்டன. இருப்பினும், இரு வழக்குகளிலும் அவருக்கு எதிரான நிர்ப்பந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என காவல்துறைக்கு கேரள உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
