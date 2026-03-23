Dinamani
ஜம்மு-காஷ்மீரில் வீட்டிற்கு வெளியே வெடித்த மர்ம பொருள் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியமைக்கும்: பியூஷ் கோயல் சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: இன்று மாலை தீர்ப்பு! இந்தியப் பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி அசாம்: பாஜகவில் இருந்து விலகி காங்கிரஸில் இணைந்த அமைச்சர்! தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு
/
இந்தியா

கேரள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சாலைவலமாக சென்று வேட்புமனுத் தாக்கல்!

News image

வி.டி. சதீஷன் (கோப்புப்படம்)

Photo: X / VD Satheesan

Updated On :23 மார்ச் 2026, 6:36 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரள எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான வி.டி. சதீஷன் சாலைவலமாகச் சென்று வேட்புமனுவை திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்தார்.

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வருகின்ற ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவோர் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாளாகும்.

ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணிக்கும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணிக்கும், பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவி வருகின்றது.

வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள் என்பதால், அனைத்துக் கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், எர்ணாகுளம் மாவட்டம், பரவூர் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி.டி. சதீஷன், தொண்டர்களுடன் சாலைவலமாகச் சென்று வேட்புமனுவை இன்று காலை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு