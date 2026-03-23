கேரள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சாலைவலமாக சென்று வேட்புமனுத் தாக்கல்!
வி.டி. சதீஷன் (கோப்புப்படம்)
Photo: X / VD Satheesan
கேரள எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான வி.டி. சதீஷன் சாலைவலமாகச் சென்று வேட்புமனுவை திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்தார்.
கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வருகின்ற ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவோர் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாளாகும்.
ஆளும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணிக்கும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணிக்கும், பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவி வருகின்றது.
வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள் என்பதால், அனைத்துக் கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்களும் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், எர்ணாகுளம் மாவட்டம், பரவூர் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி.டி. சதீஷன், தொண்டர்களுடன் சாலைவலமாகச் சென்று வேட்புமனுவை இன்று காலை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
