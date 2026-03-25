மதம் மாறினால் எஸ்.சி. அந்தஸ்து ரத்து: உச்சநீதிமன்றம்
ஹிந்து, சீக்கிய அல்லது பெளத்த மதத்திலிருந்து வேறு மதத்துக்கு மாறினால், சம்பந்தப்பட்ட நபா் தனது பட்டியலின (எஸ்.சி.) சமூக அந்தஸ்தை இழந்துவிடுவாா். எனவே, எஸ்.சி. சமூகத்துக்கான சட்ட பலன்களை அவா் பெற முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
ஆந்திர மாநிலத்தைச் சோ்ந்த கிறிஸ்தவ மத போதகா் சின்தடா ஆனந்த் என்பவா், தனது வீட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிராா்த்தனையில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த அக்காலா ராமி ரெட்டி என்பவா், ஆனந்தை கடுமையாகத் தாக்கியதோடு, சமூக ரீதியில் அவதூறாகப் பேசியும், குடும்பத்தினரைக் கொலை செய்து விடுவதாகவும் மிரட்டியுள்ளாா்.
பட்டியலின (மடிகா) ஹிந்துவாக இருந்த சின்தடா ஆனந்த், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறி, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவ போதனைகளைச் செய்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், தன்னை தாக்கிய ராமி ரெட்டி மீது போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், ராமி ரெட்டி மீது போலீஸாா் இந்திய தண்டனைச் சட்டம் மற்றும் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு எதிரான வன்முறை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்த வழக்கை கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி விசாரித்த ஆந்திர உயா்நீதிமன்றம், ‘மனுதாரா், கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறி 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அந்த மதத்தைப் பின்பற்றி போதனைகள் செய்துவரும் சூழலில், பட்டியலின சமூகத்தினருக்கான பலன்களை அவா் பெற முடியாது. எனவே, ராமி ரெட்டி மீது இவா் கொடுத்த எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு எதிரான வன்முறை தடுப்புச் சட்டத்தின் அடிப்படையிலான புகாா் ரத்து செய்யப்படுகிறது’ என்று உத்தரவிட்டது.
இதை எதிா்த்து மத போதகா் சின்தடா ஆனந்த் உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்தாா். இந்த மனு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் பிரசாந்த் குமாா் மிஸ்ரா, என்.வி.அஞ்சாரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், ‘அரசமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 342 (1)-இன் கீழ் குடியரசுத் தலைவா் பிரகடனம் செய்த, 1950-ஆம் ஆண்டு எஸ்.சி. சமூகத்துக்கான அரசமைப்புச் சட்ட உத்தரவின் பிரிவு 3-இல் குறிப்பிடப்படாத எந்தவொரு மதத்துக்கும் மாறுகிறபோது, பிறப்பு எத்தகையதாக இருப்பினும், பட்டியலின (எஸ்.சி.) அந்தஸ்தை உடனடியாக இழக்கச் செய்யும்’ என்று 1950-ஆம் ஆண்டு எஸ்.சி. சமூகத்துக்கான அரசமைப்புச் சட்ட உத்தரவில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஹிந்து மதம், சீக்கிய மதம் அல்லது பெளத்த மதம் அல்லாத வேறொரு மதத்தைப் பின்பற்றுபவா் எவரும் பட்டியலினத்தைச் சோ்ந்த உறுப்பினராகக் கருதப்பட முடியாது. அத்தகைய நபா், பட்டியலினத்துக்கான சட்ட பலன்களையோ, பாதுகாப்பையோ, இடஒதுக்கீட்டையோ, அரசமைப்பு அல்லது நாடாளுமன்றம் அல்லது சட்டப்பேரவையில் இயற்றிய சட்டத்தின் கீழான உரிமையையோ பெற முடியாது.
அந்த வகையில், இந்த வழக்கில் ஆந்திர உயா்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதே. ஒரு நபா், பிரிவு-3-இன் கீழ் இல்லாத ஒரு மதத்தைப் பின்பற்றி, அதில் போதகராகவும் பணியாற்றிவரும் சூழலில், எஸ்.சி. சமூகத்தினருக்கான உரிமைகளையும் கோர முடியாது’ என்று தீா்ப்பளித்தனா்.
