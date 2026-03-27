மெட்டா நிறுவனத்தில் 700 ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்!

மெட்டா நிறுவனத்தில் ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவது பற்றி..

Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:28 am

மெட்டா தனது நிறுவனத்தின் மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாக சுமார் 700 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது.

செய்யறிவு தொழில்நுட்பப் பயன்பாட்டினால் ஐடி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்கள் சமீபமாக ஆள்குறைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

அந்தவகையில் மெட்டா நிறுவனமும் கடந்த ஜனவரியில் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோரும், பிப்ரவரி மாதம் சுமார் 3,500க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைப் பணிநீக்கம் செய்த நிலையில் தற்போது மேலும் 700 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது.

விற்பனை, மனிதவள மேலாண்மை, ஹார்டுவேர் ஆகிய பிரிவுகளில் இந்த ஆள்குறைப்பு நடக்கிறது. அதேநேரத்தில் இந்த பணியாளர்களுக்கு வேறு வேலைகள் வழங்கப்படுவது அல்லது வேறு நிறுவனங்களில் வாய்ப்பு வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்று நிறுவன அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

செய்யறிவு தொழில்நுட்பத் துறையில் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும் நிறுவனங்களில் மெட்டாவும் ஒன்று. இந்த ஆண்டு 135 பில்லியன் டாலர் வரை செய்யறிவில் முதலீடு செய்துள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2028-ஆம் ஆண்டுக்குள் அமெரிக்க உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுக்காக மெட்டா 600 பில்லியன் டாலர் செலவிடும் என்று தலைமைச் செயல் அதிகாரி மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் கூறியுள்ளார். செயற்கை நுண்ணறிவு, நிறுவனத்தின் பணி நடவடிக்கைகளை சீர்குலைக்கும் என்று அவர் முன்னதாக கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Meta cuts 700 jobs as it shifts focus to AI investment

செய்யறிவு அபாயம்! மெட்டாவில் 15,000+ பேர் வேலையிழப்பு?

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? கல்பாக்கம் பாரதிய நாபிகியா வித்யுத் நிகாம் நிறுவனத்தில் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி!

இர்கான் நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பவர்கிரிட் நிறுவனத்தில் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி!

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

