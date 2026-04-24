ரூ.1,40,000 சம்பளத்தில் பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் உதவி மேலாளர் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

'நவரத்னா' பொதுத்துறை நிறுவனமான ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள உதவி மேலாளர் பணியிடங்கள் குறித்து...

ரூ.1,40,000 சம்பளத்தில் ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில் உதவி மேலாளர் பணி - RITES Ltd

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 8:13 am

இந்திய அரசின் ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் 'நவரத்னா' பொதுத்துறை நிறுவனமான ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள உதவி மேலாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண்.: RG/08-10/26

பணி: Assistant Manager

பிரிவு: IT/Network & Security

காலியிடங்கள்: 2

பிரிவு: IT/Programming

காலியிடங்கள்: 2

பிரிவு: IT/Data Centre

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000 -1,40,000

வயதுவரம்பு: 27.4.2026 தேதியின்படி 32-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியில் துறையில் Computer Engineering, Technology, Computer Science,Computer Applications,Information Technology, Electronics,Electronics & Telecommunications,Electronics & Communication,Electronics & Instrumentation பிரிவில் இளங்நிலை, முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, இடபுள்யுஎஸ் மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.600. எஸ்சி,எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.300. இதனை ஆன்லைன் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://frites.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 27.4.2026

விண்ணப்பிப்போரின் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

RITES Ltd., a NavRatna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Railways, Govt. of India is a premier multi-disciplinary consultancy organization in the fields of transport, infrastructure and related technologies.

வாய்ப்பை நழுவவிடாதீர்கள்... மாதம் ரூ. 85,920 சம்பளத்தில் பஞ்சாப்-சிந்து வங்கியில் வேலை!

ரூ.1,40,000 சம்பளத்தில் ரயில் டெல் நிறுவனத்தில் வேலை: பொறியியல் பட்டதாரிகள் வாய்ப்பு!

இர்கான் நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? பவர்கிரிட் நிறுவனத்தில் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
19 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
21 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
22 ஏப்ரல் 2026