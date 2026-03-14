Dinamani
பதவி உயர்வு வேண்டுமா? அக்செஞ்சர் தலைமை செயல் நிர்வாகி சொல்வது என்ன?உணவகங்கள், டீக்கடைகளுக்கு மின்சார மானியம்: தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்புசிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?விளம்பர வெறிக்கு சிறுவர்களா? வெட்கமாக இல்லையா? அண்ணாமலை கேள்வி! ஈரான் தாக்குதலில் 5 அமெரிக்க டேங்கர் விமானங்கள் சேதம்!தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை தொடங்கியது! வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி
/
உலகம்

செய்யறிவு அபாயம்! மெட்டாவில் 15,000+ பேர் வேலையிழப்பு?

செய்யறிவால் மெட்டா நிறுவனத்தில் 15,000 க்கும் மேற்பட்டோர் வேலையிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது குறித்து...

News image
வேலையிழப்பு- (கோப்புப் படம்)
Updated On :14 மார்ச் 2026, 9:39 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மெட்டா நிறுவனத்தில் செய்யறிவின் வருகையால் 15,000-க்கும் மேற்பட்டோர் வேலையிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பல்வேறு விதமான பணிகளை எளிமையாகவும் வேகமாகவும் செய்து முடிக்க செய்யறிவு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

இந்த நிலையில் அண்மைக் காலத்தில் பல முக்கிய நிறுவனங்களே செய்யறிவைக் காரணம் காட்டி அதிகளவிலான ஊழியர்களை வேலையை விட்டு நீக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றன.

பிரபல சமூக வலைதளங்களான முகநூல்(பேஸ்புக்), இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் ஆகியவற்றின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா தனது நிறுவனத்தின் மொத்த ஊழியர்களில் 20 சதவிகிதத்தை வேலையை விட்டு நீக்க முடிவு செய்துள்ளதாக வெளியானத் தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியான ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி முகமையின் அறிக்கைப்படி, 2025 இல் மெட்டா நிறுவனத்தின் மொத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 79,000 ஆகும். அதில் 15 சதவிகிதமான 15,800 ஊழியர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.

மேலும், செய்யறிவின் வருகை, அதனை பயன்படுத்த நிறுவனம் செய்யும் செலவு போன்றவை இதற்கானக் காரணமாக உள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

எல்பிஜி பற்றாக்குறையால் ஒரு கோடி பேர் வேலையிழக்கும் அபாயம்: கேஜரிவால்!

வருவாய்த்துறை கூட்டமைப்பினர் சாலை மறியல்! 500க்கும் மேற்பட்டோர் கைது!

ரூ. 213 கோடி அபராதம்! மெட்டா - வாட்ஸ்ஆப் வழக்கு: உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை!

'சமூக ஊடகங்களில் சிறாரைத் தடுப்பது சவாலானது'

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு