கேரளத்தில் காங்கிரஸ் முதல்வர் யார்? வி.டி. சதீசனின் ஆதரவாளர்கள் போராட்டம்!

கேரளத்தில், காங்கிரஸ் கட்சி பெரும்பான்மையைப் பெற்றுள்ள நிலையில் மூத்த தலைவர் வி.டி. சதீசனை முதல்வராக அறிவிக்கக் கோரி அவரது ஆதரவாளர்கள் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.
கேரளத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக கூட்டணி 102 இடங்களைக் கைப்பற்றி சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆட்சியமைக்கின்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, முதல்வர் பதவிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான கே.சி. வேணுகோபால், வி.டி. சதீசன் மற்றும் ரமேஷ் சென்னிதாலா இடையே மும்முனைப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.
இதில், புதியதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலானோர் கே.சி. வேணுகோபாலுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், கேரள தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வெற்றிக்காக அதிகம் உழைத்த வி.டி. சதீசனை முதல்வராக்க வேண்டும் எனும் வாசகங்கள் இடம்பெற்ற பதாகைகளுடன் இன்று (மே 8) அவரது ஆதரவாளர்கள் திரிச்சூர், கோழிக்கோடு, காசர்கோடு, இடுக்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் போராட்டங்கள் மற்றும் பேரணிகளில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, நிர்வாகிகளின் இந்தப் போராட்டங்களுக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர். மேலும், வி.டி. சதீசன் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்தப் போராட்டங்கள் கைவிடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
Summary
In Kerala, supporters of V D Satheesan have staged protests demanding that he be declared the Chief Minister.
