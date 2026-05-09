Dinamani
தமிழக முதல்வராகிறார் விஜய்! விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆதரவு: ஆதவ் அர்ஜுனாதவெகவின் பலம் 120-ஆக உயர்வு!ஐயூஎம்எல் 2 எம்எல்ஏக்களும் விஜய்க்கு ஆதரவு! ஆளுநர் அர்லேகரை சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளார் தவெக தலைவர் விஜய்தமிழக முதல்வராகிறார் விஜய்! விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆதரவு: ஆதவ் அர்ஜுனாஆதரவு அளித்த விசிகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா!ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்! இபிஎஸ்மணிமுத்தாறு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை
/
இந்தியா

ஊழல்வாதிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மரபை பாஜக தொடர்கிறது: சஞ்சய் ராவத

பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்த சிவசேனை தாலைவர் பற்றி..

News image

சிவசேனை தலைவர் சஞ்சய் ராவத் - dps

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஊழல்வாதிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மரபை பாஜக தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வருவதாக சிவசேனை தலைவர் சஞ்சய் ராவத் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராவத்,

2020-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஸ்டிங் ஆபரேஷன் (ரகசியப் பதிவு நடவடிக்கை) ஒன்றில், சுவேந்து அதிகாரி உள்பட ஐந்து திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் பணம் பெற்றதாகப் பதிவானது. இதையடுத்து அமலாக்கத்துறை சுவேந்து அதிகாரி வீட்டில் சோதனை நடத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து அவர் பாஜகவில் இணைந்தார். இப்போது அவரே முதல்வராகியுள்ளார்.

சுவேந்து அதிகாரி மீதுள்ள குற்றங்கள் இன்னும் முழுமையாக நீங்கவில்லை. ஊழல்வதிகளுக்கு அளிக்கும் தனது மரபை பாஜக தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வருகிறது. இதைத் தொடர்வதற்கு அவர்களைப் பாராட்டத்தான் வேண்டும் என்று ராவத் கிண்டலடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில், 294 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அவையில் பாஜக 207 இடங்களைக் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் திரிணமூல் காங்கிரஸின் 15 ஆண்டுக்கால ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்ததுடன், கிழக்கு இந்தியாவில் தனது மிக முக்கியமான தேர்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

சிவசேனை தலைவரின் குற்றச்சாட்டுக்குப் பதிலளித்த பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நவ்நாத் பன்,

சுவேந்து அதிகாரி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை, ஆனால் சஞ்சய் ராவத் ஏற்கெனவே சிறையில் காலம் கழித்துள்ளார்.

மும்பையின் 'பத்ரா சாவ்ல்' மறுமேம்பாட்டுத் திட்டம் தொடர்பான பணமோசடி வழக்கில், 2022 ஆகஸ்ட் மாதம் அமலாக்கத்துறையினரால் சஞ்சய் ராவத் கைது செய்யப்பட்டார்.

சிறப்பு நீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கும் வரை, அவர் மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாகச் சிறையில் இருந்தார். கரோனா பெருந்தொற்று காலத்திலும் ஊழலில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழகத்தில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளைக் கொண்டு பார்க்கையில் இந்தியா கூட்டணியில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டிருப்பது தெளிவாகத் தெரிகின்றது.

தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் கட்சி முடிவெடுத்ததைத் தொடர்ந்து, மிக முக்கியமான தருணத்தில் கூட்டணியின் முதுகில் குத்திவிட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது திமுக குற்றம் சாட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

With Suvendu Adhikari taking oath as West Bengal Chief Minister, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut on Saturday hit out at the BJP, alleging that the saffron party kept up its tradition of giving power to corrupt people.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆளுநரை எதிர்ப்பது பாஜகவை எதிர்ப்பதாகும்; அதற்கு உறுதியும் துணிவும் வேண்டும்! - விசிக

ஆளுநரை எதிர்ப்பது பாஜகவை எதிர்ப்பதாகும்; அதற்கு உறுதியும் துணிவும் வேண்டும்! - விசிக

‘மதச்சாா்பற்றவை’ எனக் கூறும் கட்சிகளால் பாஜகவை தடுத்து நிறுத்த முடியாது: அசாதுதீன் ஒவைசி

‘மதச்சாா்பற்றவை’ எனக் கூறும் கட்சிகளால் பாஜகவை தடுத்து நிறுத்த முடியாது: அசாதுதீன் ஒவைசி

ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜகவை எதிர்க்கும் துணிச்சல்மிக்கவர்கள் தமிழர்கள்! குளச்சலில் ராகுல் பேச்சு

ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜகவை எதிர்க்கும் துணிச்சல்மிக்கவர்கள் தமிழர்கள்! குளச்சலில் ராகுல் பேச்சு

பிரதமர் எல்பிஜி விவாதத்தைத் தவிர்த்துத் தேர்தல் பேரணிகளில் மும்முரம்: சஞ்சய் ராவத்

பிரதமர் எல்பிஜி விவாதத்தைத் தவிர்த்துத் தேர்தல் பேரணிகளில் மும்முரம்: சஞ்சய் ராவத்

விடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |

தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு