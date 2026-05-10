Dinamani
விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் கார்கே, ராகுல் காந்தி! தமிழக முதல்வராக விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு!தமிழகமெங்கிலும் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம் - பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாட்டம்தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவின் பலம் 120-ஆக உயர்வு!ஆதரவு அளித்த விசிகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா!ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்! இபிஎஸ்
/
இந்தியா

டிரினிடாட் டொபேகோ நாட்டு பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

டிரினிடாட் டொபேகோ நாட்டு பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு...

News image

டிரினிடாட்-டொபேகோ பிரதமா் கம்லா பொ்சாதை சந்தித்த வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா்.

Updated On :36 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

டிரினிடாட் டொபேகோ நாட்டு பிரதமா் கம்லா பொ்சாத் பிசேசரை இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் சந்தித்துப் பேசினாா்.

ஜமைக்கா, சுரிநாம், டிரினிடாட்- டொபேகோ ஆகிய 3 நாடுகளில் ஜெய்சங்கா் அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா். இந்தப் பயணத்தின் கடைசிக் கட்டமாக, டிரினிடாட்-டொபேகோ நாட்டுக்கு ஜெய்சங்கா் வெள்ளிக்கிழமை சென்றாா். அந்நாட்டின் தலைநகா் போா்ட் ஆப் ஸ்பெயினில் பிரதமா் கம்லா பொ்சாதை அவா் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினாா்.

அப்போது இருவரும் இந்தியா, டிரினிடாட்- டொபேகோ நாடுகள் இடையேயான உறவை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கும், புதிய திட்டங்கள், முயற்சிகளை மேற்கொள்வது குறித்தும் விரிவாகப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.

இதுகுறித்து எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ஜெய்சங்கா் வெளியிட்ட பதிவில், ‘இருதரப்பு உறவை விரிவுபடுத்துவது குறித்து டிரினிடாட்- டொபேகோ பிரதமா் கம்லா பொ்சாத் மற்றும் அவரது அமைச்சரவை சகாக்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினேன். கடந்தாண்டு பிரதமா் நரேந்திர மோடி அளித்த வாக்குறுதிகளைச் செயல்படுத்தும் வகையில், இருதரப்பு ஒத்துழைப்பில் புதிய திட்டங்கள், முயற்சிகளை எடுப்பது குறித்து ஆலோசித்தோம்’ எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

ஜமைக்கா பிரதமருடன் அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு!

ஜமைக்கா பிரதமருடன் அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு!

கரீபியன் நாடுகளுக்கு 9 நாள்கள் ஜெய்சங்கா் சுற்றுப்பயணம்

கரீபியன் நாடுகளுக்கு 9 நாள்கள் ஜெய்சங்கா் சுற்றுப்பயணம்

ஐக்கிய அரபு அமீரக துணைப் பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

ஐக்கிய அரபு அமீரக துணைப் பிரதமருடன் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

பிரான்ஸ் அதிபா் இமானுவல் மேக்ரானுடன் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

பிரான்ஸ் அதிபா் இமானுவல் மேக்ரானுடன் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் சந்திப்பு

விடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!
வீடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மே 2026, 7:24 pm IST